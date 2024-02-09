職場哲理 ｜打工仔「得閒死唔得閒病」 生病是身體警號：需要休息

▲ 《愛回家》劇照

乍暖還寒，病魔最易入侵。一天忽爾頭重身痛，心知不妙，於是默默禱告說：「呢段日子又要做電視劇後期，又要準備電影宣傳，千祈唔好病啊！」

對「非常喜歡」上班的香港人而言，生病帶來的最大問題不是身體上的不適，而是病倒了，一大堆工作該如何處理？皆因我們聽到「吓？你病呀？咁你啲嘢邊個搞啊？」，總會多過「你病啊，希望你早日康復，身體健康！」

在外國，如果患了感冒去看醫生，他一般不會開藥給你，只會叫你回家多點休息、喝多點水，身體自然便會好。香港人卻不習慣這樣，一見頭暈身㷫，便馬上撲到藥房買「最特效」及「最快速」的藥；醫生問：「打針嗎？」我通常會反問：「邊樣快啲好？」他說打針，我便打針。

我們都忘記了，生病其實是身體給我們的一個警號——我們實在需要休息，而休息所需要的就是時間，沒有其他捷徑。可惜香港人最不喜歡休息，因為我們都（覺得）沒有時間，所以才會有「得閒死唔得閒病」這香港金句；而香港打工仔總是要帶着慚愧的心去請病假，這應該也是全球獨有的，真可憐！

那天，當我迫於無奈地躺在床上休息時，忽然覺得感恩。如果不是病的話，哪有一天可以睡足八小時呢？想起聖經中有一句：「你們要休息，要知道我是神」，我們實在太自負了，以為自己是掌控一切的神，誰知我們連感冒也對抗不了。

每天都在趕時間，日程表擠得密密麻麻，連生病休息的時間也沒有，究竟是為了甚麼？生活真的要如此嗎？對於一位即將「入五」的男人來說，這的確是一個值得深切反思的問題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5