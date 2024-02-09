  • 14°C
香港時間 : 2024209日 (週五) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR成員丨呂爵安揸紅色寶馬做富貴P牌仔　 暖男Edan做胞妹「柴可夫」

娛樂 11:52 2024/02/09

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

呂爵安榮升車主！

繼柳應廷（Jer）買部名車「波子」代步，MIRROR另一成員呂爵安（Edan）亦榮升車主！去年11月中呂爵安考獲車牌，成功一take pass成為P牌仔，昨晚（2月9日）Edan於社交網透露購入新車。

MIRROR成員丨呂爵安考車一Take Pass 　Edan成功做「P牌仔」

胞妹做第一個女乘客？

Edan寫道：「考車買車到拎車都比豬隊友輪流爆料，今次等我自爆我嘅靈魂旅伴先！之前唱住歌揸車，大家都讚揸得淡定到唔似馬路新手～實不相瞞，有時唔熟路都會緊張。聽兄弟講，車廂擺放香薰點綴，可以放鬆下心情。」

除了為汽車香薰賣廣告外，Edan更透露做胞妹「柴可夫」，他寫道：「今次做小如豬司機，特登換咗紅色車用擴香器，同㨂咗淡雅花香主調La Casa sul Lago咁好享受，我E個司機會唔會太體貼。」

點擊圖片放大
+9
+8

MIRROR演唱會丨Edan透露拉傷頸　即搵醫護團隊治理：電療兼放血

從照片所見，Edan購入的疑似是剛推出的BMWi5，他挑選了紅色房車，似乎不怕太張揚，網民更笑稱「紅色過年啱用」。

但有人留言指鏡仔好富貴：「一個二個唔係寶馬就波子」和「寶馬喎，有錢仔」，不過有網民認為辛苦工作，一定要獎勵下自己。

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

TOPick柴犬追星
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

豬籠入水請家人歐遊

另外爵屎們大讚Edan是型仔司機外，更讚她對妹妹「小如豬」很體貼：「揸車嘅男人仲要做妹妹司機嘅男人係世一
」和「有個靚仔哥哥真幸福」，至於小如豬於IG限時動態分享哥哥Edan揸車的照片，當中寫著「old foto」，原來Edan早已接載過妹妹啦。

豬籠入水的Edan十分疼錫家人，上月中他豪請家人歐遊，於巴黎慶祝26歲生日。另外Edan很愛錫妹妹「小如豬」，被指為寵妹狂。

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

MIRROR演唱會丨AK胞兄睇騷焫㷫神徒爵屎　火速解畫：係有一點誤會
12:08 2024/01/23
MIRROR演唱會丨AK胞兄睇騷焫㷫神徒爵屎　火速解畫：係有一點誤會
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
MIRROR成員丨呂爵安品牌推首款Figure大玩盲盒　Edan以產品說話：創意令自己進步
11:11 2023/11/11
MIRROR成員丨呂爵安品牌推首款Figure大玩盲盒　Edan以產品說話：創意令自己進步

你可能感興趣

MIRROR演唱會丨AK胞兄睇騷焫㷫神徒爵屎　火速解畫：係有一點誤會
12:08 2024/01/23
MIRROR演唱會丨AK胞兄睇騷焫㷫神徒爵屎　火速解畫：係有一點誤會
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
MIRROR成員丨呂爵安品牌推首款Figure大玩盲盒　Edan以產品說話：創意令自己進步
11:11 2023/11/11
MIRROR成員丨呂爵安品牌推首款Figure大玩盲盒　Edan以產品說話：創意令自己進步
呂爵安 娛樂人物職業 歌手 演員 Mirror 網絡熱話 寶馬

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月09日 時間12:05）