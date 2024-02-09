MIRROR成員丨呂爵安揸紅色寶馬做富貴P牌仔　 暖男Edan做胞妹「柴可夫」

▲ 呂爵安榮升車主！

繼柳應廷（Jer）買部名車「波子」代步，MIRROR另一成員呂爵安（Edan）亦榮升車主！去年11月中呂爵安考獲車牌，成功一take pass成為P牌仔，昨晚（2月9日）Edan於社交網透露購入新車。

MIRROR成員丨呂爵安考車一Take Pass Edan成功做「P牌仔」

胞妹做第一個女乘客？

Edan寫道：「考車買車到拎車都比豬隊友輪流爆料，今次等我自爆我嘅靈魂旅伴先！之前唱住歌揸車，大家都讚揸得淡定到唔似馬路新手～實不相瞞，有時唔熟路都會緊張。聽兄弟講，車廂擺放香薰點綴，可以放鬆下心情。」

除了為汽車香薰賣廣告外，Edan更透露做胞妹「柴可夫」，他寫道：「今次做小如豬司機，特登換咗紅色車用擴香器，同㨂咗淡雅花香主調La Casa sul Lago咁好享受，我E個司機會唔會太體貼。」

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MIRROR演唱會丨Edan透露拉傷頸 即搵醫護團隊治理：電療兼放血

從照片所見，Edan購入的疑似是剛推出的BMWi5，他挑選了紅色房車，似乎不怕太張揚，網民更笑稱「紅色過年啱用」。

但有人留言指鏡仔好富貴：「一個二個唔係寶馬就波子」和「寶馬喎，有錢仔」，不過有網民認為辛苦工作，一定要獎勵下自己。

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豬籠入水請家人歐遊

另外爵屎們大讚Edan是型仔司機外，更讚她對妹妹「小如豬」很體貼：「揸車嘅男人仲要做妹妹司機嘅男人係世一

」和「有個靚仔哥哥真幸福」，至於小如豬於IG限時動態分享哥哥Edan揸車的照片，當中寫著「old foto」，原來Edan早已接載過妹妹啦。

豬籠入水的Edan十分疼錫家人，上月中他豪請家人歐遊，於巴黎慶祝26歲生日。另外Edan很愛錫妹妹「小如豬」，被指為寵妹狂。

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