首個旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會2024」即買即享受 提供全方位旅遊、玩樂新資訊

旅行是讓人快速充電及舒壓的最佳選擇，大家都愛上網搜尋便宜機票，密切留意公眾假期，隨時準備快閃返「鄉下」，亦有不少人會趁長假期「遠走高飛」來一趟深度遊。

好消息！全港首個旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會2024」將於2月22至25日在香港灣仔會議展覽中心舉行，超過300個展位，集不同的旅遊相關機構，提供一站式各地及本地的最新旅遊、吃喝玩樂資訊，無論是旅遊愛好者、追求另類深度遊的旅行家或是業界專業人士，必定滿載而歸，立即相約家人、朋友一起入場啦！



可即場向參展商購買旅遊產品



疫情後通關，市民「報復式」旅遊，彌補過去三年的「空白期」，根據香港旅遊業議會公布最新數字，去年外遊人數大幅上升，預計今年港人旅遊熱潮持續升溫。而旅遊體驗平台去年透過問卷調查所得，有逾9成港人在未來一年有外遊計劃，深度遊及自駕遊更成為最新的旅遊主流，9成港人認為外遊無阻本地遊安排，反映港人無論對本地遊或外遊、玩樂均有很大需求。

▲ 「香港旅遊博覽會2024」於2月22至25日舉行。

「香港旅遊博覽會2024」內容多元化，滿足大家食、買、玩、飛、住的需求，現場多達300間的參展單位，包括國泰航空、Klook、KKday、港鐵公司、海洋公園和多間大型旅行社、以及電訊商1010/CSL、銀行商戶Mastercard、渣打信用卡以至全球逾百間酒店、食肆。正所謂打鐵趁熱，只要看中心水，便可直接跟參展商購買旅遊產品，完全滿足大家「即買即玩、即飛即住、即試即食」的渴求，完全符合港人的「唔使急只要快」作風。



7大亮點 5感體驗不一樣的博覽會



為期四天的博覽會，有7大亮點，集合探索、體驗、文化節慶、玩樂、飲食、運動、親子等不同主題。當中有來自日本、泰國和台灣的專屬展區，提供文化節慶活動體驗及表演；亦提供另類深度遊資訊，帶大家到意想不到的國度，享受全新的旅遊體驗；大會亦邀請了旅遊達人分享最潮的旅遊玩法，介紹各地的最新娛樂資訊及小眾景點；場內並設有特色主題街，由網紅即席教授IG打卡技巧，讓你即學即影的最佳體驗；還搜羅了世界各地的高級飲食資訊，包括米芝蓮指南、品酒之旅，以及提供最新的飲食資訊渠道，讓你有一個滿分的旅程。

▲ 冰島環島極地探索，深度旅遊之選。

▲ 追蹤極光感受不一樣的旅遊體驗。

不想觀看球場一肚氣，可考慮飛到外地感受現場氣氛，博覽會提供外地各項球類比賽及馬拉松的最新旅遊資訊，更提供親子之旅、美食團、遊學團、攝影團等不同主題的本地遊及外遊等旅遊選擇。此外，現場更特設香港穆斯林專區，通過本地特色旅遊及食肆，讓大家親身體驗清真文化。博覽透過視、聽、嗅、味、觸的五感體驗，濃縮在展區內，讓入場人士率先體驗各種旅遊的不同趣味。

▲ 參加印尼科莫多島的船宿潛水之旅，體驗科莫多國家公園群島的日出日落。

▲ 紐西蘭南島自駕露營車探索之旅，可按人數選擇合適的車款。

多重優惠 贏取機票、酒店等獎品



除了數之不盡的豐富內容外，為吸引更多市民及一眾遊客前來參與展覽，每日首800名入場人士即可獲贈旅遊Club Sim（4日）價值HK$68（先到先得，送完即止），入場人士更有機會參加抽獎，贏取免費主題樂園入場劵、高鐵車票、機票和酒店住宿等，禮品總值約200萬，萬勿錯過！

另外，滿足不同的旅遊愛好者外，大會更舉辦「2024旅遊展望高峰論壇」，邀請業界權威向業界人士分享商機及最新旅遊走向，一起推動業界發展向前，為消費者提供更優質、更貼心的服務。不一樣的旅遊博覽會「香港旅遊博覽會2024」，為大家帶來一次前所未有的旅遊體驗。



（特約）