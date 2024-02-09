  • 14°C
香港時間 : 2024209日 (週五) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新春優惠 | 嬰兒用品8折優惠 套裝再送多$30

新手爸媽 11:50 2024/02/09

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

隨著冬末春初的來臨，多變的天氣時冷時暖，對肌膚不停受到激擊，導致皮膚乾燥、癢癢、紅腫等問題出現，對於敏感肌膚人士尤為困擾。為了解決和緩解乾敏問題，擁有90年歷史的愛爾蘭天然護膚品牌Elave，憑藉生產傳統藥劑產品的經驗，創造出Elave Sensitive系列，有助預防皮膚在敏感和乾燥的狀況下的問題，一系列適用於敏感肌膚的產品，讓大家告別乾敏肌。

最新影片推介

TOPick一分鐘
農曆新年2024丨拜年必讀最強親戚關係圖　免費App教小朋友認識三姑六婆

該品牌推出的《敏感肌膚保濕體驗套裝》、《幼童肌膚護理套裝》及《嬰兒護膚套裝》，由即日起至3月31日，嬰兒護膚套裝優惠價以8折發售，於官網購物時輸入優惠碼【ELAVE30】，可額外享$30折扣。

優惠期內，嬰兒護膚套裝8折發售，於官網購物時輸入優惠碼，更可額外享$30折扣。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

兒童健康 家品 美容 產品 愛爾蘭 天氣 品牌 保濕 著數優惠 護理

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月09日 時間12:05）