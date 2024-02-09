新春優惠 | 嬰兒用品8折優惠 套裝再送多$30

隨著冬末春初的來臨，多變的天氣時冷時暖，對肌膚不停受到激擊，導致皮膚乾燥、癢癢、紅腫等問題出現，對於敏感肌膚人士尤為困擾。為了解決和緩解乾敏問題，擁有90年歷史的愛爾蘭天然護膚品牌Elave，憑藉生產傳統藥劑產品的經驗，創造出Elave Sensitive系列，有助預防皮膚在敏感和乾燥的狀況下的問題，一系列適用於敏感肌膚的產品，讓大家告別乾敏肌。

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該品牌推出的《敏感肌膚保濕體驗套裝》、《幼童肌膚護理套裝》及《嬰兒護膚套裝》，由即日起至3月31日，嬰兒護膚套裝優惠價以8折發售，於官網購物時輸入優惠碼【ELAVE30】，可額外享$30折扣。

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