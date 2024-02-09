暖心車長︱4個月獲逾40封讚賞信　城巴車長3個暖心舉動獲乘客表揚

▲ 乘客遇上暖心司機，遂在網上發文表揚對方。

【巴士/城巴/暖男/網絡熱話/熱話】巴士司機責任重大，要接載乘客安全到達目的地。不過如果巴士司機在乘客上落車時能夠加以提醒小心，以及向每位乘客打招呼，等齊乘客坐好才開車，這些暖心舉動就值得表揚。

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有網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，表示自己於1月30日中午12時許，乘搭城巴8X，在小西灣上車時遇上暖心車長。他形容車長非常有禮貌，對每位上車乘客打招呼，提醒上落小心，而且等待年長乘客坐下才開車。他又大讚對方的駕駛態度值得稱讚，更拍下車廂屏幕顯示司機姓馬和職員號碼，放上群組表揚。

▲ 網民乘住城巴時，拍下照片放上網上群組，表揚城巴車長。(facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片 )

據知，馬車長加入城巴4個月已經接獲逾40封顧客讚賞信，他從小在港島區居住，在半年前見到城巴的招聘廣告，遂去應徵車長一職。他感謝顧客及網民的讚賞，更直言說一聲早晨、打招呼是很平常的事。

而網民發文後，不少網民都留言大讚「這樣專業有禮的司機值得表揚」、「其實好多司機都好好㗎」、「有禮貌當然好」、「好的應該讚」、「如果每位車長都多走一步，將心比己，發放正能量，大家每日都會感受到幸福」。

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責任編輯：王明芳