正能量｜棄入娛圈接手家族海味店　老闆娘夥白只直播教選賀年貨

▲ 裕生海味1986年開店，第二代掌門人黃祺（右）不斷開拓零售以外的市場，包括做直播帶貨。圖為跟父母合照。(攝:曾耀輝）

轉眼就要到農曆新年，排山倒海的親朋好友聚會，當然要準備最好的珍饈美食，購買海味似乎是指定動作。

隨著社會轉型，現在賣海味不能只靠零售，就像上環的裕生海味，第二代掌門人黃祺（KiKi）直言，零售只佔整體生意額的2成，其他批發5成、網售3成，與不同KOL合作做直播帶貨，售賣海味、零食已成為她生活的一部分。

▲ KiKi早年患癌，曾專心休養，現時復出再全力搏盡。 （攝：曾耀輝）

裕生海味早於1986年開店，至今已有近40年歷史，「父母年輕時做製衣業，但隨著本地的製衣廠北上，削減員工，他們不得不轉型。」KiKi坦言父母的文化水平不高，當年要另找出路並不容易，「當時嫲嫲做小販售賣海味雜貨，建立了一些人脈，於是就介紹給爸爸。」

黃爸爸當年28歲，因為工作選擇不多，故亦欣然接受，不過他資金有限，海味來貨價不便宜，他要想想法子。

信拼搏自會豐裕

黃爸爸先在上環的橫街窄巷租了間小店，當時窮得連放海味的四門雪櫃都是壞的，貨品只能存放兩天，因為門面寒酸，賣貨的不肯賒數，買貨的又會壓價，經營一點也不容易，為了殺出一條血路，黃爸爸決定北上找尋貨源，如冬菇、魷魚、蝦米、蠔豉等，走遍大江南北。

▲ 經過10年的努力，裕生海味生意漸上軌道，有能力搬到較光鮮的舖位。

「因為要用現金買貨，身懷巨款的他有時要睡在貨車攬實現金，不敢入睡，十分危險。」KiKi解釋說，父母相信只要肯拼搏就自然會有豐裕的人生，「裕生」這品牌名稱亦正是這意思。

憑著一股幹勁，裕生的生意在10年間漸上軌道，現時營業額4成來自海味，6成來自零食，如堅果、乾果、傳統零食及賀年糖果等等，KiKi當年並無打算入行，中學畢業後加入了演藝學院修讀戲劇表演藝術課程，因為早婚再加上沒有野心，畢業後她沒有主動加入演藝界，反而是返回海味店工作。

「那時才發現原來自己甚麼都不懂，連雪耳和黃耳都傻傻分不清。」她邊做邊學，同時修讀藥膳、美容營養及中醫營養等課程，將知識應用到家族生意上。「例如是印刷一些浸發海味的貼士、湯水食譜等等，這些都是留客的好方法。」

夥白只做直播

父母從來沒給她壓力，也沒給她特定的崗位，於是KiKi甚麼都去試，「過去曾主攻食品節、展覽、工展會及屋苑等顧客群，但隨著市場轉變，我又嘗試開拓網上市場，在Facebook找尋不同的大型零售商合作，將海味、零食批發給他們」，直至半年前，KiKi更開始了直播帶貨生涯。

兩年前KOL開始流行，KiKi早已看到商機所在，奈何她當年患癌，未能大展拳腳，至最近養好身體，即與十多位KOL合作開播，希望能互相借力，開拓更大市場，最近的合作夥伴包括有「直播帶貨女王」之稱的ViVi，以及KiKi的演藝學院師兄白只等等。

▲ . KiKi與帶貨女王ViVi及演員白只一同做直播，開拓新的銷售領域。

她解釋：「我本身不是KOL，不會搶走人家的粉絲，所以KOL不怕和我合作。」每次開播都要做3至5小時，KiKi將自己的演藝知識運用到直播中，例如是配合特別的道具、背景及聲效等等，並不時大派禮物，讓節目充滿娛樂性，同時增加互動。「我們最近做農曆年主題，就會用上格格頭飾和拉炮等。」

她表示，每次直播會接觸約1,600人左右。「做直播的好處是可以讓18區居民都可以認識我們，沒有地域限制，達到廣告效應，而且我們的支出也不大，舉例如果我們介紹100款零食，每款賣出10包已是很不錯的成績。」

自通關以來，裕生的零售生意大幅下跌，網售正好彌補了這一缺口，保持了穩定的生意額。「只要肯拼搏就會有豐裕的人生。」此言果然非虛。

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如何選擇賀年食材？

1. 花菇：最多是來自中國和日本的，原木菇較香，仿木菇爽滑，售價約88元/半斤

宜：厚身、爆花、有香味、形態不規則

忌：帶有菇菌怪味

2. 花膠：最常見的是非洲金龍肚筒，售價1,380元300克（即約6至7塊12至14頭花膠）

宜：表面平滑，晶瑩通透沒瘀血

忌：有洞或摺紋

3. 髮菜：市面充斥假髮菜，如想一試真偽，可以將髮菜浸暖水，真的帶有彈性，假的是用海藻加紫菜染色，售價約250/二?。

宜：有彈性，不容易折斷

忌：不乾淨、齊口

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4. 海參：澳洲、新畿內亞的海參較有質量，約700至1,000元/斤，日本遼參非常高質，但售價昂貴，不太普遍

宜：完整光滑，不要爛肚

忌：像倒模一樣大小的是假貨

5. 竹笙：貴州的較福建高質，厚身又爽口，頂部的網狀位置都可以吃，價錢每斤由1,000至1,200元，如想去除菇菌的怪味，可以先用白醋浸20至30分鐘再汆水

宜：形狀須完整，沒有黑點

忌：變黃的竹笙代表是舊貨，容易變壞

6. 罐頭鮑魚：品質由低至高分別是中國、新西蘭、澳洲、南非、墨西哥或日本，價錢由20元至1,500都有

宜：選擇淨重較高的，罐頭會寫明淨重及鮑魚數量，計算一下便知道每隻重量；一般分為清湯及紅燒，高質鮑魚多以清湯炮製，口感較好

忌：別被罐頭總重量蒙蔽，要看淨重

記者：曾海倫