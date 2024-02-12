飲食攻略·農曆新年｜降血壓、減尿頻、保護前列腺！新年剝瓜子　拆解南瓜籽好處【附13款新年零食熱量】

農曆新年，不少人都會吃瓜子、核桃、花生等堅果零食。有台灣泌尿科醫生就推薦一款新年零食，有助保護男士生殖健康。醫生表示，南瓜籽富含鋅，同時含有各種營養素，有助提升精子品質、改善性功能、保護前列腺健康；醫生同時分享13款常見零食熱量，供大家參考。

最新影片:

拆解南瓜籽營養+好處

台灣泌尿科醫生呂謹亨在其Facebook專頁表示，南瓜籽對泌尿系統和男士健康有著重要的幫助。他解釋，南瓜籽富含鋅、鎂、維他命E、類黃酮、類胡蘿蔔素和色氨酸，是維護男士生殖健康的好零食：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鋅： 每100公克就含有約9毫克，有助提高男性精子質量、調節男性賀爾蒙、改善性功能及生育能力，從而幫助調節攝護腺功能，以降低攝護腺肥大和相關問題之風險。

每100公克就含有約9毫克，有助提高男性精子質量、調節男性賀爾蒙、改善性功能及生育能力，從而幫助調節攝護腺功能，以降低攝護腺肥大和相關問題之風險。 鎂： 有助預防泌尿系統結石的形成、減少尿頻的發生；同時有助情緒穩定、改善偏頭痛及提升睡眠質素。

有助預防泌尿系統結石的形成、減少尿頻的發生；同時有助情緒穩定、改善偏頭痛及提升睡眠質素。 色氨酸： 有助調節胺基酸、改善睡眠質素；同時是合成血清素的重要物質，有助於大腦放鬆並增加褪黑激素。醫生表示，當人體鎂含量過低就會影響睡眠品質，而南瓜籽所含有的鎂和色氨酸剛好能改善問題。

有助調節胺基酸、改善睡眠質素；同時是合成血清素的重要物質，有助於大腦放鬆並增加褪黑激素。醫生表示，當人體鎂含量過低就會影響睡眠品質，而南瓜籽所含有的鎂和色氨酸剛好能改善問題。 高抗氧化劑：包括類胡蘿蔔素、類黃酮、維他命E等，能夠中和自由基免受侵害，達到保護體內細胞的效果，同時有助減少炎症發生、維持心臟健康、保護泌尿系統細胞。過往有研究證明，南瓜籽油能降低高血壓及膽固醇、增加一氧化氮的生成，從而達到保護心臟及性功能健康的效果。

每天吃30克南瓜籽

呂謹亨指出，前列腺肥大、頻尿、漏尿等都是中老年人常見的問題。根據台灣泌尿科醫學會統計，膀胱過動症在當地的盛行率約為20%，而隨著年齡增加，從40歲開始有40%以上的人都有此問題。

南瓜籽含有豐富的植物固醇及木酚素，前者可取代血中膽固醇，後者則屬於植物性雌激素，合併攝取就有助骨盆底肌肉快速生成，如果同時搭配凱格爾運動（Kegel Exercise）更能強化骨盆底肌群，以改善頻尿漏尿問題。

醫生建議大家，除了購買現成的南瓜籽，也可以自己買南瓜，取出種子後把黏液洗去，再用平底鑊乾煎至金黃色或用烤箱烘焙，剝殼食用裡面綠色的部分即可。不過提醒大家，雖然進食南瓜籽好處多多，但仍要注意攝取量和熱量，美國心臟協會建議每天吃約30克南瓜籽即可，如此份量已能獲取所需營養素，同時不會攝取過多熱量。醫生說：

「雖然南瓜籽富含健康的脂肪和蛋白質，但每100克南瓜籽的熱量約為574千卡。因此，適量攝取是非常重要的。」

他最後提醒大家，在選擇零食時務必要注意整體的飲食結構和均衡攝取各種營養素，而除了南瓜籽外，還可以考慮其他富含營養的零食如水果，以確保身體獲得全面的營養支持。以下為13款常見零食熱量：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

內容獲「泌尿科呂謹亨醫師－大亨醫師」授權刊登。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm