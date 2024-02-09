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網絡熱話︱突繼承親戚5300萬遺產　打工仔秒速裸辭見遺囑1規定極後悔

家事百科 16:05 2024/02/09

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南韓男子突然繼承伯父5300萬的遺產後立刻辭職，但遺囑一項規定令他的致富大計落空，讓男子極度後悔辭職。

天降橫財也要用得其所。一名南韓男子突然繼承伯父5300萬的遺產後，選擇立刻辭職，本以為可以過著富豪生活，未料伯父為免他隨意揮霍，竟在遺囑立一項規定，讓男子極度後悔。

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農曆新年2024丨拜年必讀最強親戚關係圖　免費App教小朋友認識三姑六婆

根據日本傳媒《Money現代》（マネー現代）報道，南韓企業家金承鎬（音譯）於著作《錢的習性》內講述一名平凡上班族宰旭（化名）的故事，由於其伯父膝下無兒，因此他得以繼承對方90億韓元，（約5300萬港元）的遺產，這讓他得意忘形，決定直接辭去目前的工作。

遺產「可增不可減」否則沒收

宰旭本以為可過上財務自由生活，但他閱讀遺囑後，發現當中附有兩項條件，其中一項條件便規定「不能讓遺產少一分錢」，且必須考量到每年物價上升率和利益之間的變動，用意是防止繼承人游手好閒，希望並學會管理財產。

宰旭開始想到透過「以錢生錢」的方式，讓自己擁有更多資產，他本來打算買樓收租，但近年來全球通貨膨脹，以及南韓政府南韓房地產政策不穩，又考慮到遇上拒不交租的「租霸」而違反遺囑條款，便打消投資房地產的念頭。

靠利息過活致富大計落空

如今，宰旭得到巨款亦無法隨意揮霍，最終只能將遺產全數存入銀行，靠每月利息過活，每月利息約230萬韓圜（約1.3萬港元），同時為當初一時衝動而辭職的決定感到懊悔。

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責任編輯：王明芳

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