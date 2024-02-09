【人事變動】理大前校長唐偉章接替黃玉山出任研資局主席　3月1日起生效

▲ 理大前校長唐偉章獲委任為研資局主席。（資料圖片）

政府今日（二月九日）宣布，教育局局長蔡若蓮已委任唐偉章為研究資助局主席，任期由3月1日生效，為期3年，接替即將卸任的研資局主席黃玉山。

唐偉章為熱傳學專家，於2009至2018年出任理工大學校長，擁有逾30年教學、研究和行政經驗，並在公共事務有傑出貢獻。他現為香港桂冠論壇委員會主席、InnoHK督導委員會委員及傑出創科學人計劃評審委員會委員，過往出任主要公職包括廉政公署社區關係市民諮詢委員會主席及貪污問題諮詢委員會委員。

蔡若蓮說，唐偉章是一位傑出學者、資深教育家和大學行政管理人員，深信憑藉唐偉章在高等教育和研究方面的豐富經驗，定能繼續推動香港高等教育界蓬勃的研究風氣，帶領研資局未來再創高峰。

蔡若蓮亦表揚即將卸任的黃玉山，感謝其重大貢獻及出色領導。蔡若蓮指，黃玉山過去3年在任期間，研資局表現出色，成功確立香港主要學術研究資助機構的地位，備受國際推崇，並為香港的學術研究奠定堅實基礎。在黃玉山領導下，研資局顯著擴大其支援，滿足各學術領域的研究人員在不同工作階段的獨特需要，亦深化與內地的學術交流及協作。

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責任編輯：馮琪雅