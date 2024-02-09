中華文化日 | 培恩小學舉行傳統巿集 培養學生多角度認識國粹

基督教培恩小學(培恩)中文科與價值觀教育組、閱讀學習組和視藝科合辦了「迎龍舞動賀新春」中華文化日，迎接新春。活動當天，師生都精心打扮，穿起傳統的中國賀年服飾回校，而經過老師們的悉心佈置，校舍內佈滿農曆新年的裝飾，新年氣氛十分濃厚。

這次，中國語文科更聯同價值觀教育組和閱讀學習組設計了一系列的活動，旨在提高學生對中華文化認識，並幫助其樹立正確的價值觀。開幕禮感恩前校董麥漢楷先生、陳偉道校董、浸信會華恩幼稚園袁校長和香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園李校長應邀擔任主禮嘉賓，學生在典禮中載歌載舞，既有中國舞表演，也有賀年歌曲獻唱，舊生懂得飲水思源，重臨校園演奏古箏，感動人心。隨著學生的精彩表演，「中華文化日」正式揭開序幕。

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認識傳統習俗

開幕禮後，學生在老師的帶領下閱讀關於農曆新年的故事繪本，從中認識新年傳統習俗、賀年活動和賀年食品等，並透過和同學討論，認識故事所傳達的價值觀，推動全校的價值觀教育。配合故事內容，學生們還製作了一系列精美的新年飾品，例如：設計創意揮春，製作盆菜食物及賀年掛飾，透過剪、摺的方式製作出的具藝術特色的紙藝作品等，希望學生能更深入地了解這個傳統節日。

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當日有豐富的手工藝攤位，包括彩虹書法、麵粉公仔、陀羅製作和賀年剪紙等，彷彿真的回到了古時的市集。學生在製作的過程中能認識手工藝的歷史和製作技巧。

體驗中華國粹

中華文化源遠流長，博大精深，除了講求手工技巧的民間工藝，更少不了講求體育精神的古代運動。除了傳統的蹴鞠、投壺外，今年還新增了滾鐵環這一項目，這是一項傳統兒童運動項目，講求肢體協調，學生可從中體驗這項具挑戰性的活動，並培養其團結、堅毅的良好品格。

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