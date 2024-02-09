【美斯失場】Tatler將於3月公布門票退款一半詳情　披露「回水」5600萬後倒蝕4300萬

▲ 球王美斯(中)。(資料圖片)

阿根廷球王美斯周日（4日）因傷缺陣香港表演賽，引起大批觀眾投訴要求「回水」。事隔5日，賽事主辦單位Tatler Asia今日（9日）宣布，將向球迷退回門票一半款項，合共涉及款項5,600萬元，詳情將於3月中公布，另披露在扣除退款後，涉事活動錄得4,300萬元虧損。

Tatler稱公司正面對鉅額虧損 政府讚賠償方案負責任

Tatler Asia今日發聲明表示，一直與政府保持溝通以期望解決問題，同時有邀請消費者委員會參與討論，也不會逃避作為主辦單位應負的責任，故宣布將會為透過官方渠道購買比賽日門票的公眾，提供50%退款，有關退款安排詳情將於3月中前作另行通知。

主辦單位亦主動公開是次「Tatler XFEST香港嘉年華」活動損益表，披露該公司現正面對「鉅額虧損和財政負擔」，形容此舉是「出於對所有購票入場的球迷和公眾保持公開透明溝通的承諾」，再次就事件致歉。

根據活動損益表顯示，Tatler Asia在是次活動共有1.569億元收入，當中包括所有門票收益及贊助等；在扣除向球隊支付的戲金，以及大球場租金和製作費用等，合共涉及1.439億元開支，主辦方「淨收入」1,300萬元；惟在扣除涉及5,600萬元門票退款後，活動最終錄4,300萬元虧損。

▲ Tatler Asia主動披露活動綜合損益表節錄內容，顯示扣除退款後錄4,300萬虧損。（聲明截圖）

聲明全文 Tatler Asia 有關Tatler XFEST香港嘉年華的聲明 香港，2024年2月9日 我們向所有因 2月4日星期日「香港隊 對 國際邁阿密CF」足球賽感到失望的球迷致歉。我們本來希望這項活動會成為香港的驕傲，亦以此為目標努力奮鬥了數個月，可惜最後卻令各位失望和心碎。 我們和大家一樣都心痛不已。我們付出了心血和汗水，希望為香港帶來一場世界級的足球賽事，但最後卻事與願違。國際邁阿密在合約中承諾球隊中的著名球星美斯（Lionel Messi）、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）及蘇亞雷斯（Luis Suárez），若非受傷需要上場作賽45分鐘。可惜最後國際邁阿密通知我們美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。 球迷入場是為了看球賽和球星，不過傷患也是比賽的一部份。然而令我們感到傷心的是在場球迷似乎未有得到應有的尊重。當我們得悉美斯未能上場作賽時，我們要求國際邁阿密的班主及管理層敦促美斯在球迷面前亮相，並親自向球迷解釋未能上陣的原因，但可惜最終未有發生。而美斯和蘇亞雷斯於2月7日在日本的賽事中上場比賽，更讓我們感到又被打了一記響亮的耳光。 為了將這項世界級盛事帶到香港，我們投資了數百萬美元及付出了數個月的努力。香港是我們的家， 在過去超過45年來也是我們公司總部的所在地。我們期望可以創造一個具有標誌性的時刻，以支持政府的努力，讓世界記住香港的精彩。可惜對於我們和所有購票入場觀看美斯作賽的球迷來說，這個夢想已經破滅。 我們一直與政府保持溝通以期望解決問題，同時有邀請消費者委員會參與討論。我們也不會逃避作為主辦單位應負的責任，因此Tatler Asia將會為透過官方渠道購買比賽日門票的公眾，提供50%的退款。有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。 另外，我們在此公開我們舉辦這次活動的損益表，披露本公司現正面對的鉅額虧損和財政負擔。這是我們出於對所有購票入場的球迷和公眾保持公開透明溝通的承諾。 最後，我們再次就事件致歉。

消委會迄今收逾1,300宗投訴 提醒球迷保留門票收據及其他憑證

政府隨後發稿表示歡迎退款決定，認為主辦方的賠償方案是負責任的做法，顯示其積極承擔的態度，另根據主辦方Tatler Asia公開的有關球賽帳目，「顯示主辦方Tatler Asia已盡最大努力和誠意」，安排50%門票票價退款，回應社會各界訴求。

不過，政府表示明白社會各界對事件「仍存在不少疑問」，特別是2月4日美斯在香港因傷不能出賽，但3日後在日本卻「活躍自如」上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動，政府寄望國際邁阿密CF球隊最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。

消委會表示，截至今午2時接獲1,303宗與賽事相關投訴，其中有1038宗來自本地消費者，265宗為旅客投訴，涉及金額超過892萬元。平均每宗個案所涉及金額為6847元，最高1宗涉及82,960元，絕大部投訴個案均要求主辦單位Tatler Asia退款、賠償或道歉。

消委會亦指，今早獲文化體育及旅遊局安排與主辦單位進行三方會議，席間坦誠討論，最終達成共識，消委會認為退款50%方案是各方經過多番努力所達成的「最佳安排」，並提醒所有門票持有人，現階段必須保留門票、收據和其他憑證，留意主辦單位稍後公布的退款安排，以便能盡快辦理相關手續。

消委會總幹事黃鳳嫺今早曾在電台節目上透露，消委會將於稍後的調停會面中，代表消費者向Tatler表達意見，並提出不同建議，包括提議Tatler將門票收益撥捐給慈善團體，或補辦另一場類似活動，以及派禮包等，期望早日達成共識。

黃鳳嫺又指，所接獲投訴中的消費者訴求各有不同，當中包括要求退款、部分退款、要求合理解釋或公開道歉等。她又形容，過去與Tatler Asia調停的過程，感覺到對方態度開放，認為對方很努力尋求解決方案，她亦相信，主辦單位亦不希望活動引起如此大的風波。

鄧家彪稱求助球迷接受賠償方案 林健鋒盼球隊合理交代讓事件告一段落

昨日（8日）發公開信要求主辦單位退款的工聯會立法會議員鄧家彪表示，求助球迷在衡量各種因素，包括時間成本及司法風險後，接受5成賠償方案，並感謝政府部門和消委會非常重視個案及積極協調，促成退款方案。

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒認為，主辦單位向觀眾退回門票一半款項，回應了市民訴求，賠償方案可接受，並形容政府在事件中積極協調及反映民情，希望國際邁亞密能盡快就事件作出合理及有誠意的交代，讓事情告一段落，期望政府繼續舉辦盛事，推動各區日夜繽紛，推動香港復常及百業興旺。

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責任編輯：馮琪雅