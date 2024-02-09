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深圳好去處｜深圳懸浮森林免費遊樂場　樹屋旋轉滑梯+高空繩網陣

親子好去處 14:31 2024/02/09

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【北上攻略/親子好去處/深圳好去處/深圳商場/華僑城/繩網陣/樹屋】農曆新年到了，相信不少人都會北上過節，又或帶小朋友到深圳遊玩。近日有港媽分享了深圳全新的免費室內遊樂場「懸浮森林」，以森林設計為主題，除了旋轉滑梯外，還有小朋友最愛的繩網陣！「懸浮森林」遊樂場是位於深圳南山區的華僑城OCT PARK歡樂時光商場，交通非常方便，是今個新年北上的好去處！

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必玩樹屋旋轉滑梯

港媽「豬仔包の開心日常」日前於Facebook介紹深圳免費室內遊樂場「懸浮森林」，遊樂場位於華僑城OCT PARK歡樂時光商場，是深圳首個集休閒、社交、教育、餐飲、運動5大主題定位的一站式購物生活中心。

「懸浮森林」位於商場的2樓及3樓，以森林作為主題，有以樹屋設計的玩樂設施，小朋友可以從3樓的樹屋滑梯，滑落到2樓的草坪樂園；2樓亦設有旋轉棧道，穿過繩索通道後，小朋友就可以自由穿梭2樓及3樓的樹屋。

高空繩網通道挑戰小朋友勇氣

除了樹屋外，場內另一亮點就是高空繩網通道，繩網通道離地面有一段的距離，充滿刺激感！不過豬仔包媽媽提醒，如果是年紀太小的小朋友，要視乎自身能力前往遊玩，因為通道是根據小朋友的身高設計，一旦他們在途中感到驚慌，家長們難以入內將小朋友帶出來，到時可能需要由其他年紀稍長的小朋友幫助下離開。

打卡4米高長頸鹿 

玩完樹屋和繩網通道後，2樓還提供收費的電動車供小朋友遊玩。如果玩到累，可以在葉子造型的休息椅上休息，欣賞場內四周的植物景觀，又或與4米高的長頸鹿打卡！商場附近亦有不少餐廳，港媽還發現一間設有兒童玩樂的餐廳，小朋友可以邊玩邊等食！

《華僑城OCT PARK 歡樂時光商場》
地址：深圳市南山區香山東街14號
交通：地鐵號綫「僑城北站」B出口步行2分鐘

文章獲「豬仔包の開心日常」授權

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責任編輯：王明芳

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