農曆新年2024｜初四迎財神7大禁忌　屋內一位置打罵小孩影響整年運勢

▲ 初四迎財神7大禁忌，當要要特別留意廚房位置，不能換衣服及打罵小孩等，會影響整年運勢。（iStock圖片）

【農曆新年禁忌/初四禁忌】大年初四迎財神，也代表新年長假期步入尾聲。雖然大家「年初四咁樣」之外，也能藉當日拜祭財神，希望財神爺為你帶來更多財富。在民間信仰中，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」。而且初四要注意7大禁忌，包括不能出遠門、夫妻不可在廚房談情、切勿在廚房打罵小孩等，以免影響全年運程。

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據台媒引述「命理家」稱，初四有以下7大禁忌：

初四禁忌一：不可出遠門

傳聞灶王爺會在初四這天回來查戶口，所以切勿遠行。

初四禁忌二：不可在廚房換衣服及裸體

灶神為廚房之神，所以在初四這天若在廚房換衣服、裸體，有觸犯之意。

初四禁忌三：夫妻、情侶不可在廚房談情

當天若在廚房裡談情，恐會影響到兩人之間的感情。

初四禁忌四：不可在廚房打罵小孩

若在廚房內打罵小孩或爭吵，恐會惹怒灶神星君，無法為新一年加持。

初四禁忌五：不要在爐灶堆東西

爐灶要整理乾淨，切勿堆放東西，包括剩飯剩菜，可祈求灶神在新一年給予全家平安。

初四禁忌六：不要用針線

縫補衣物象徵補破洞，接下來整年都會一直補破洞；且針帶有煞，應避免使用。

初四禁忌七：不可自私

初四迎財神，因此建議將拜完的禮品分享、贈與他人，在新一年財神會更眷顧你。

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責任編輯：王明芳