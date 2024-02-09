聲夢小花丨炎明熹4月再登九展開騷　Gigi為請嘉賓大感頭痛

▲ 炎明熹（Gigi）將於4月13、14日再開騷！

原定去年10月8日舉行的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》尾場，因受颱風影響而臨時取消，主辦單位今日向外公布有關補場安排，並同時宣布Gigi將於4月13、14日，再次在九龍灣國際展貿中心匯星，舉行兩場演唱會。

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炎明熹再開騷

雖然去年未能順利完成兩場演唱會，但Gigi曾經講過，相信這是上天給她最好的安排，令她有更充裕的時間，好好裝備自己，將更好的演出呈現給觀眾。



Gigi說：「唔係話專登講啲說話安慰自己，的確係可以再做好啲，所以今次再開，雖然演唱會主題冇變，但歌單、衫、編排上，會同上次有少少唔同，我同演唱會團隊所有人，都希望可以再做好啲。」



主辦單位現安排4月14日為補場場次，同時加開4月13日一場，門票於2月26日公開發售。換言之，連同去年10月7已舉行的頭場，Gigi今次的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，一共會舉行三場。

▲ Gigi將於4月13、14日再開騷！

Gigi為請嘉賓感頭痛



Gigi說：「要多謝公司對我嘅信任，聽到呢個消息，內心好興奮，同時亦都有壓力，完成埋手頭上傾好嘅工作，我就會開始閉關，做運動、練歌，同埋而家最頭痛係請邊個做嘉賓，如果大家有好嘅提議，可以去我社交網站留言話我知。」

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