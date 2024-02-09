農曆新年2024︳過年小心腸梗塞　5個預防要訣冬菇屬高危食物

▲ 腸梗塞聽其名已知辛苦，食物不能順暢通過，肚脹、肚痛和嘔吐隨之而來。（iStock）

每逢過年，大家都擔心大吃大喝引致食滯，但其實亦有一個健康風險被人忽略，就是腸梗塞。

腸梗塞是指腸道因某些原因引起阻塞，食物不能通過，然後造成肚脹、肚痛和嘔吐的情況。嚴重的腸梗塞，可以引發腸臟破裂、腹膜炎，甚至腸臟缺血壞死等情況，不容忽視。

▲ 外科專科醫生張宗揚說腸梗塞的原因主要分為機械性和功能性兩大類。（被訪者提供）

過農曆新年喜氣洋洋，也是親朋相聚的日子，大都以聚餐作重點，大快朵頤之際也存在出現腸梗塞的危險。外科專科醫生張宗揚指，腸梗塞的原因主要分為機械性和功能性兩大類：機械性的原因包括，腸道內有糞石、異物、腫瘤等，或腸道外的黏連、其他腫瘤壓迫、疝氣均可以引起梗塞。功能性的原因包括藥物、腸胃炎或外科手術後引起的腸臟蠕動障礙。

慎吃高纖維難消化食物

糞石型小腸梗塞為過年時特別容易出現的情況，因為過年期間經常會進食的冬菇、年糕等等高纖維或較難消化的食物，會有機會卡在腸道引起梗塞。高危因素包括老人家或曾經在肚子做過外科手術的人。「老人家因為腸臟消化功能開始衰退，亦可能因缺牙或無牙，咀嚼功能退化，未能充份咬碎食物；曾做過剖腹手術的人則因腸臟可能的黏連而有一些較為收窄的腸道，大件的食物便有卡住的風險。」

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一旦出現腸梗塞，徵狀可能包括嘔吐、肚痛、沒有排便或放屁、肚脹，這時必須及早求醫。醫生會根據情況安排X光或電腦掃描檢查，禁食並給予靜脈吊液，可能需要插入鼻胃管引流腸胃液。

或需手術取出阻塞食物

糞石型腸梗塞大部分都需要手術治療，外科醫生會剖腹找出梗塞的小腸，在小腸開一個小傷口把卡住的食物拿出（以冬菇最常見），然後小心把小腸開口縫合，手術便告完成。手術後病人一般要住院數天至一星期，待腸胃恢復可以進食便能出院。

▲ 長者因腸臟消化功能開始衰退，或咀嚼力欠佳，也較高機會出現腸梗塞。（iStock）

為了避免腸梗塞的風險，在過年期間，可採取以下幾點健康預防措施：

1.注意飲食平衡：避免暴飲暴食，遇上高纖維或難消化的食物不能一下子吃太多，曾有腸梗塞病史的人更要盡量避免。常見的高纖蔬菜有芹菜、竹筍、冬菇、海帶、番薯等。葉菜類盡量不要生吃，挑嫩葉煮熟吃，煮軟一點會比較好消化，煮菜時菜梗或老葉，也盡量把它摘掉。

▲ 難消化食物是腸梗塞元兇之一，當中以冬菇頗為常見。（iStock）

張醫生提醒，愈有嚼勁愈硬的的食物，愈不容易消化，最常見的是糯米類食物，湯圓、麻糬、年糕等等。肉乾、臘肉、魷魚絲等風乾後的肉類，也是屬於難消化的食物。

2.注意飲食速度：咀嚼食物慢慢吞嚥，避免狼吞虎嚥，這樣可以減少腸道負擔，促進消化。

3.適度運動：在過年期間，不要長時間坐着不動，可以選擇散步、跳舞或做一些輕鬆的運動，促進腸道運動，增加血液循環。

▲ 預計今年農曆年天氣寒冷，但也不應只是大吃大喝，長時間坐着，應適時做做運動或輕巧的外出散步。（iStock）

4.適量飲水：保持足夠的水份攝入，有助於腸道順暢，避免便秘等問題。

5.如果有腸道不適症狀，如腹痛、腹脹、嘔吐等，應及時就醫，接受專業醫生的診斷和治療。

張醫生叮嚀，過年是一個快樂的時刻，但也應該關注健康，特別是腸梗塞這樣的疾病。通過保持均衡的飲食、適度運動，可以減少腸梗塞的風險，保持健康的身體狀態，讓過年更加愉快和平安。

記者：周美好