農曆新年2024︳過年小心腸梗塞 5個預防要訣冬菇屬高危食物
每逢過年，大家都擔心大吃大喝引致食滯，但其實亦有一個健康風險被人忽略，就是腸梗塞。
腸梗塞是指腸道因某些原因引起阻塞，食物不能通過，然後造成肚脹、肚痛和嘔吐的情況。嚴重的腸梗塞，可以引發腸臟破裂、腹膜炎，甚至腸臟缺血壞死等情況，不容忽視。
過農曆新年喜氣洋洋，也是親朋相聚的日子，大都以聚餐作重點，大快朵頤之際也存在出現腸梗塞的危險。外科專科醫生張宗揚指，腸梗塞的原因主要分為機械性和功能性兩大類：機械性的原因包括，腸道內有糞石、異物、腫瘤等，或腸道外的黏連、其他腫瘤壓迫、疝氣均可以引起梗塞。功能性的原因包括藥物、腸胃炎或外科手術後引起的腸臟蠕動障礙。
慎吃高纖維難消化食物
糞石型小腸梗塞為過年時特別容易出現的情況，因為過年期間經常會進食的冬菇、年糕等等高纖維或較難消化的食物，會有機會卡在腸道引起梗塞。高危因素包括老人家或曾經在肚子做過外科手術的人。「老人家因為腸臟消化功能開始衰退，亦可能因缺牙或無牙，咀嚼功能退化，未能充份咬碎食物；曾做過剖腹手術的人則因腸臟可能的黏連而有一些較為收窄的腸道，大件的食物便有卡住的風險。」
一旦出現腸梗塞，徵狀可能包括嘔吐、肚痛、沒有排便或放屁、肚脹，這時必須及早求醫。醫生會根據情況安排X光或電腦掃描檢查，禁食並給予靜脈吊液，可能需要插入鼻胃管引流腸胃液。
或需手術取出阻塞食物
糞石型腸梗塞大部分都需要手術治療，外科醫生會剖腹找出梗塞的小腸，在小腸開一個小傷口把卡住的食物拿出（以冬菇最常見），然後小心把小腸開口縫合，手術便告完成。手術後病人一般要住院數天至一星期，待腸胃恢復可以進食便能出院。
為了避免腸梗塞的風險，在過年期間，可採取以下幾點健康預防措施：
1.注意飲食平衡：避免暴飲暴食，遇上高纖維或難消化的食物不能一下子吃太多，曾有腸梗塞病史的人更要盡量避免。常見的高纖蔬菜有芹菜、竹筍、冬菇、海帶、番薯等。葉菜類盡量不要生吃，挑嫩葉煮熟吃，煮軟一點會比較好消化，煮菜時菜梗或老葉，也盡量把它摘掉。
張醫生提醒，愈有嚼勁愈硬的的食物，愈不容易消化，最常見的是糯米類食物，湯圓、麻糬、年糕等等。肉乾、臘肉、魷魚絲等風乾後的肉類，也是屬於難消化的食物。
2.注意飲食速度：咀嚼食物慢慢吞嚥，避免狼吞虎嚥，這樣可以減少腸道負擔，促進消化。
3.適度運動：在過年期間，不要長時間坐着不動，可以選擇散步、跳舞或做一些輕鬆的運動，促進腸道運動，增加血液循環。
4.適量飲水：保持足夠的水份攝入，有助於腸道順暢，避免便秘等問題。
5.如果有腸道不適症狀，如腹痛、腹脹、嘔吐等，應及時就醫，接受專業醫生的診斷和治療。
張醫生叮嚀，過年是一個快樂的時刻，但也應該關注健康，特別是腸梗塞這樣的疾病。通過保持均衡的飲食、適度運動，可以減少腸梗塞的風險，保持健康的身體狀態，讓過年更加愉快和平安。
記者：周美好