千鈞一髮｜天氣凍兩姐妹燒炭取暖　睡夢中險死　姐姐不解已做1步仍中毒【附一氧化碳中毒4大高危地點】

炭火可以煮食或取暖，但使用時需注意安全。內地一對姐妹晚上睡覺時燒炭火取暖，未料在睡夢中居然中毒險死，在危急關頭幸得胞妹開窗救命。有網民諷刺燒炭火取暖的行為如同自殺，建議兩姐妹入院檢查會更安全。

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睡前燒炭取暖

一名內地女子在社交平台「小紅書」分享一次生死攸關的經歷。女事主與胞妹同房，上周四（8日）天氣轉冷，晚上睡覺前女事主在睡房放置一盤炭火取暖。兩姐妹隨即開著房門入睡，女事主隨後覺得耳鳴、肚子不適，但不以為意，「以為是要去廁所」；後來這些症狀越來越嚴重，女事主形容「耳鳴越來越響，響到好想聽不見別的聲音一樣」，還連同出現噁心、呼吸困難嘴唇發冷等症狀，且症狀「來得特別快」，「翻身的力氣都沒有，大腦空白」。女事主察覺身體有異，用最後的理智叫醒胞妹，

「還好我足夠理智，大腦還是清醒的，我馬上就意識到很可能是一氧化碳中毒。」

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千鈞一髮開窗救命

胞妹被叫醒後立刻把睡房的窗戶打開，女事主過了好一會才慢慢緩和，耳鳴變輕，但頭痛依舊，連帶著噁心、頭暈。她慶幸胞妹在危急時候還有力氣爬起來開窗，她形容自己當時「感覺我對她說的那幾個字都是我的極限」，差一點就連累胞妹丟命。她從這次意外中得到教訓，警惕他人「千萬不要向我一樣自作聰明」，就算是開了門都會一氧化碳中毒。

網民諷刺如同燒炭自殺

帖文下網民議論紛紛，嘲諷女事主的行為如同燒炭輕生，指女事主沒有常識，差點連累胞妹。有網民慰問女事主其後有否去醫院檢查，指一氧化碳中毒後可能會有後遺症，檢查一下會比較穩妥。

一氧化碳中毒4大高危地點

據本港衞生防護中心資料，一氧化碳是嗅不出、看不見、 嚐不到的，但它會致命。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%，也會在數分鐘內使人失去知覺及死亡。一氧化碳經肺部吸入，藉血液運送到身體每個細胞。一氧化碳能降低血液運送氧氣的能力，更重要是它能阻礙細胞運用氧氣產生能量，繼而導致身體器官（特別是腦部和心臟）缺氧受損。一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，以下綜合4大高危中毒地點：

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