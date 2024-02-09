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功課噩夢︱教仔做功課教極唔識　40歲媽媽胸悶氣促揭動脈撕裂

家事百科 12:42 2024/02/09

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40歲媽媽教仔做功課教極唔識，胸悶氣促揭動脈撕裂。

家長教仔女做功課，少不免有勞氣時刻，但慎防會「傷身」。內地一名40歲女子日前教孩子做功課，就因為孩子總是學不會，而令她越教越生氣，出現胸口痛、氣喘、呼吸急促等症狀，雖然已急忙服用「速效救心丸」，但藥效僅維持半小時，就出現全身大汗、持續胸悶氣緊、胸痛等症狀。最終，女子送院被診斷出冠狀動脈撕裂，險引發心肌梗塞。

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據內地媒體《北京青年報》報道，四川成都一名40歲王姓女子並無高血壓、糖尿病或其他心臟疾病史，平時也無任何吸煙飲酒的習慣，卻突然冠狀動脈破裂，經醫生問診後，得知王女是被孩子「激出病」。

報道指出，王女由於對孩子的學業要求較嚴格，每晚都會親自為孩子檢查功課，而看著一堆寒假功課，令母子倆都頭痛，但她仍然努力克制情緒，沒有把怒氣發洩在孩子身上：「最近真的更氣了，一道題反覆講，就是做不來。」而在病發的前一晚，她就在暴怒中帶著悶氣進入夢鄉。

及後，王女在1月29日下午突然感到胸口痛，且氣喘急促。在服下「速效救心丸」後，症狀雖然有所緩解，但只維持了半小時就全身大汗、持續胸悶氣緊，並伴隨著難以忍受的胸痛。王女到院求醫後，初步診斷出問題在心血管，經超聲波檢查證她的血管內壁有破裂，血液滲透引發「血栓」，導致動脈變窄、限制血液流動。

醫師團隊指出，這種「自發性冠狀動脈剝離」屬較罕見的心血管疾病，或會因形成血腫而引發血栓，死亡率高達70至75%。所幸王女及時求醫，血腫仍未完全壓迫到血管，僅屬輕微程度的心肌梗塞。

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責任編輯：王明芳

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