心臟健康｜教仔做功課太勞氣　40歲女胸痛揭冠狀動脈破裂　醫生警告女性較普遍拆解4大症狀

▲ 內地一名媽媽因為教兒子做功課太勞氣，感到胸口痛及呼吸急促，緊急送院之後才發現其心臟冠狀動脈撕裂，險些引起心肌梗塞。

內地一名媽媽每晚都會教孩子做功課，卻因為對方學不會而越教越生氣，結果日前突然感到胸口痛、呼吸急促，服下救心丸仍無濟於事，緊急送院之後才發現她因為情緒過於激動而導致心臟的冠狀動脈撕裂，險些引起心肌梗塞。

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綜合內媒報道，四川成都40歲王女士當時在家附近的醫院急症科進行檢查，初步判斷為心血管問題，之後轉院到成都市第三人民醫院，進行冠狀動脈造影。檢查結果顯示，王女士的血管出現「斷層式狹窄」，心血管內科醫生團隊馬上使用冠狀動脈血管內超聲波檢查，發現她的血管內壁有破裂，血液滲透其中引起血栓，繼而導致動脈變窄、限制血液流動，並因此腫起，俗稱「自發性冠狀動脈剝離」。

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心血管內科醫生夏蘢進一步解釋，王女士的情況是較為罕見的心血管疾病，可能會因為形成的血腫壓迫血管而引發血栓，其死亡率高達70至75%。好在王女就診及時，血腫還未完全壓迫到血管，心肌梗塞的程度較輕微。

令醫生團隊驚訝的是，王女士本身並無高血壓、糖尿病或任何心臟疾病史，平時亦不煙不酒，卻突然出現冠狀動脈破裂。經過問診調查，逐一排除誘因之後才發現，她其實是被「激到病」。

王女士解釋，自己平時對孩子的學業要求較嚴格，每天晚上都會親自檢查功課，「最近真的更氣了，一道題反覆講，就是做不來」，而她病發的前一晚也是在暴怒之後帶著悶氣入睡。

醫生團隊建議，家長在進行功課輔導時，切忌過度暴躁，因為長期的情緒劇烈波動，加上冬季天氣寒冷、假日長途奔波的疲累等，都是誘發心肌梗塞的重要因素。他們又呼籲民眾，一旦出現突發胸痛，務必要迅速前往醫院接受治療。

自發性冠狀動脈剝離（SCAD）

心臟科專科醫生曾振峯曾受訪指出，「自發性冠狀動脈剝離」成因，是由於血管內壁及外壁中間出現裂縫， 導致微絲血管破裂出血，血液滲入內壁及外壁間縫隙，令到血管內外壁剝離。患者在「管造影檢查結合光學相干斷層」掃描結果中，部分血管橫切面會呈現 「血管深處突然收窄」、血管壁亦會因為變薄及微絲血管破裂滲血而出現陰影。

曾醫生續指，患者病發時症狀與典型冠心病相似，例如心口出現劇痛、如同被重物壓迫，出現胸悶作嘔、冒汗等；但由於難以得知血管剝離的源頭，貿然放入支架恐會令撕裂傷擴大，因此這種心臟病無法以「通波仔」（Angioplasty）手術方式治療，一般僅會採取保守治療，並處方薄血藥讓體內積血自行散去、令內璧自然癒合。患者於術後恢復期間，病情變化可以很大，因此需要留院密切監測；假如情況理想，通常於一至兩星期內即可出院。

自發性冠狀動脈剝離 3大可能患病因素

曾醫生指出，以下3大可能因素，恐會增加患病機率：

情緒劇烈起伏：精神壓力、情緒激動，引致血管受損。

荷爾蒙轉變：懷孕產子、服食荷爾蒙藥或避孕藥，導致荷爾蒙轉變。

女性較普遍：病患以女性較為普遍，多出現於年輕女性，即使無風險因素人士，亦會有患病可能。

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