新聞之花丨 TVB主播晒舊照網民錯重點? 　 周可茵禾稈冚珍珠【多圖】

▲ 主播周可茵晒出照片再度成焦點！

TVB「新一代靚女主播」周可茵（Yomi）日前於社交網派福利，周可茵分享早年往澳洲旅行的舊照片，她笑稱「過年前清埋存貨」，身穿緊身上衣的周可茵上圍超凸出，最令人羨慕是她擁有一條纖腰。

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TVB主播禾稈冚珍珠？

當中她寫道：「滑雪滑得多滑沙試過未？一向有畏高嘅我，早前喺澳洲旅行一嘗滑沙‧原來唔驚，但kick喺中間好攰，要考腰力同平衡。」見她上載了玩滑沙的片段，未知是否「負重」太勁，滑沙時周可茵不時向前傾。

網民紛紛留言大讚周可茵身材原來咁好：「身材會唔會太好」、「咁好身材嘅？我又睇錯重點」、「你條腰唔怕啦。。幼過條蛇」和「原來都有料到喎」，連同行王倩荷也留言：「可型可甜周可茵！」。

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周可茵於2017年加入Now新聞台，未夠一年就轉投亞視，擔任財經節目《贏家online》主播。及至2018年，周可茵跳糟至無綫，擔任互動新聞台常任主播，當年報導颱風「山竹」襲港而獲觀眾關注。

不過周可茵報新聞曾發生不少蝦碌事，當中最經典是去年7月，周可茵跟另一主播黎在山報完新聞，周可茵跟觀眾說再見時忍不住爆笑，連旁邊的黎在山也笑埋一份，其後兩人更失控大笑。

雖然被部分網民狠批欠專業，不過亦有人指她們真情流露好可愛，今年1月，二人合體主持《香港早晨》又再出事，當準備報導新聞時，鏡頭前的黎在山被發現未除掉髮夾，頓成網民笑柄。

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