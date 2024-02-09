農曆新年2024︱新年打麻雀食糊計番教學　必睇6大禁忌打牌前勿做3件事

▲ 新年打麻雀食糊計番教學，必睇6大禁忌，打牌前勿做3件事。

【農曆新年2024/打麻雀/打牌/食糊/懶人包】要數新年的指定動作，當然少不了與親朋戚友打麻雀。若然是新手，便要事先熟習打牌規則。TOPick整合常見的麻雀術語、食糊組合、番數計算方法，以及6大禁忌，讓大家在新年「贏到開巷」。

最新影片：

一副麻雀有144隻，當中分為筒子、索子、萬子、番子和花牌。廣東牌普遍以「三番起糊」，最快集齊指定牌型即可食糊，如番數不足，會被視為詐糊。

常見麻雀術語

順子：筒子、索子、萬子連續3隻數字牌組成

刻子：由3隻相同的牌組成

眼：2隻相同的牌組成

上：上家出牌後，若可組成相同花色順序的牌，便可以上

碰：取其他玩家的牌，組成3隻相同的牌，即刻子

槓：自己有3隻相同的牌，其他玩家出牌後，可組成4隻相同的牌

食糊組合番數一覽

【三番】

對對糊：集齊4對刻子或碰牌，再加一對眼便食糊

混一色：除了番子外，其餘所有牌都是同一花色，即筒子、索子或萬子

花糊：一副麻雀有8隻花牌，包括「春、夏、秋、冬、梅、蘭、菊、竹」，只要集齊7隻花牌便可食糊，計三番自摸。

【五番】

小三元：集齊中、發、白其中2組刻子，再加一對眼

【六番】

小四喜：以東、南、西、北組成3組刻子及一對眼

【七番】

清一色：只有同一款花色，沒有番子

【八番】

大三元：集齊中、發、白3組刻子

槓上槓自摸：連續兩次槓牌後自摸食糊

【上限番數】

大花糊：又稱「八仙過海」，集齊8隻花牌即可食糊

大四喜：集齊東、南、西、北4組刻子，再加一對眼

十三么：集齊一筒九筒、一索九索、一萬九萬，東、南、西、北、中、發、白，再加任何一對眼

字一色：全部牌由東、南、西、北、中、發、白組成

十八羅漢：需要槓4次牌，再加一對眼

新年打牌6大禁忌

1.切勿拍背、拍膊頭

打麻雀時最忌諱拍別人的膊頭和背脊，因為會拍走運氣

2.選有靠背的椅子

有靠背的椅子代表有「靠山」，如椅子靠著牆壁則更好，有助加強財運

3.不要坐廁所前或有風的地方

打牌時座位不要背對大門、廁所、有風的地方

4.連莊時不要離開座位、勿移動桌腳

自己或別人連莊時避免去廁所或離開座位，以免影響運勢

5.避免說髒話和不吉利的話

新年打牌切忌說髒話和不吉利的話，以免導致牌運變差

6.打牌前忌做3件事

打牌前應避免剪頭髮、剪指甲和洗澡，以免「剪掉」運氣

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳