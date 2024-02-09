【年宵花市】李家超沙田逛花市遭小朋友索簽名　被問「點樣成為你咁優秀嘅人？」

▲ 李家超今（9日）在沙田花市與多名小朋友傾談。（李家超Facebook圖片）

全港15個農曆年宵市場已於周日（2月4日）開鑼，特首李家超在今日年三十（2月9日），在民政及青年事務局局長麥美娟陪同下到沙田源禾遊樂場的花市視察。

李家超途中不時與市民揮手，並與多名途人和檔主傾談，期間分別用330元及200元購買蘭花及百合。

李家超途中亦與多名小朋友傾談，向在場其中1名小朋友問到有何新年節目及願望後，隨即被該名小朋友反問「我點樣可以成為好似你咁優秀嘅人？」

李家超即場回答說，「你應該叻過我，係咪？」等待小朋友點頭後，李家超續說，每個人最重要目標是「戰勝自己」，提到「一年之計在於春」，應計劃新一年的目標，小朋友可思考如何在她參與的奧數比賽和喜愛的學科成績更好，籲小朋友「開開心心」，並說對小朋友很有信心。

在場另一名小朋友，更向李家超索取簽名。

▲ 李家超其後被另一名小朋友索取簽名。（李家超Facebook圖片）

李家超說，去年到過維園年宵市場，今年改到沙田花市，另為免引起混亂，今日特意早些到場。他提到，去年仍要戴口罩行花市，今年能夠見到市民笑口常開，感到很開心。

李家超亦提到，新年期間將會舉辦多項活動，包括大年初一花車巡遊及大年初二煙花匯演等，相信市面會有很多人，當局已安排人群、交通及關口管理，並對市民能保持良好秩序有信心。他亦祝願市民今晚有個溫馨及團圓的團年，送兔迎龍，祝市民龍精虎猛，事事順利，身體健康。

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責任編輯：馮琪雅