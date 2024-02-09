日本旅遊｜《名偵探柯南》30周年巡迴展　東京池袋太陽城率先登場

▲ 以東京池袋太陽城為首站，之後陸續在日本各地巡演。（相片來源：官網）

《名偵探柯南展》連載今年踏入30周年，為慶祝這個大日子，於今年1月中起於日本各大城市進行巡迴展覽，首站是東京池袋太陽城，之後陸續在札幌、大阪、仙台、福岡等地展出，展出大量珍貴及限定周邊商品。

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展覽主題分為6個章節，包括柯南的言論（CONAN's Words）、愛情（CONAN's Love）、謎團（CONAN's Mystery）、犯人（CONAN's HANNIN）、正義（CONAN's Justice）和魔法（CONAN's Magic），而在展覽最後，會有30周年限定特別影片。

▲ 《名偵探柯南》30周年紀念展限定商品。（相片來源：官網）

難得的是今次展覽，將有機會進入原著漫畫家青山剛昌的特別展示室，名偵探柯南初期設定資料等，彌足珍貴資料及展品將首次公開。另外，更不少得推出大量周邊產品，讓參觀者買到滿載而歸。



《名偵探柯南》30周年巡迴展

東京

地點：池袋太陽城

展期：1月12日至2月25日

福岡

地點：JR九州大廳

展期：3月16日至4月7日

札幌

地點：札幌工廠

展期：1月12日至2月25日

仙台場

地點：TFU Gallery

展期：5月18日至6月16日

大阪場

地點：大丸梅田店15樓 大丸博物館

展期：7月中旬至8月中旬

廣島場

地點：NTT Cred Hall

展期：8月17日至9月8日

橫濱場

地點：橫濱紅磚倉庫1號館 2、3樓展示廳

展期：9月14日至10月6日

名古屋場

地點：未定，稍後公布

展期：11月16日至12月15日

詳情可參考官網

記者：周美好