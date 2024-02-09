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慈善活動 | 香港紅十字會首度聯乘 Snoopy™ 定向挑戰 Do 姐率193 應智越齊齊撐

親子 13:20 2024/02/09

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

「第二屆紅十字會定向挑戰」將於2024年3月1日至3日一連三日舉行 ，現正公開接受報名。今年香港紅十字會與品牌Snoopy™ 合作，以「重建生活 · 重建家園」 為主題，透過挑戰不同任務和遊戲，了解氣候危難帶來的影響，學習備災及急救知識，同時加深認識香港紅十字會的人道服務。今年更邀得星級大使Do姐（ 鄭裕玲 ）及 活動大使 193 （郭嘉駿@ERROR ）及應智越（ 細貓 ）支持，呼籲市民參與。

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今次的多元定向任務緊張刺激，活動將於線上線下同步進行，並設有超過60個打卡點及4個實體任務點，參加者需在限時180分鐘內自行策劃路線，於九龍各區大街小巷，尋找指定「打卡點」挑戰不同任務，爭取最多分數 ，而在3月2日更設有4個「實體任務點」，例如模擬為傷者包紮及施行心肺復蘇法等，成功挑戰 可獲取額外分數。參加者只需使用活動指定應用程式打卡， 即可查看即時分數及剩餘時間，操作簡便。

「第二屆紅十字會定向挑戰」分為公開組、企業組、樂齡組、青少年組及親子組，參加者只需在網上報名。除個別組別外，參加者須符合有關年齡限制及捐款支持活動，而香港紅十字會亦歡迎參加者慷慨捐助，支持各項人道服務。成功參加團隊將於兩周內收到通知，參加者更可獲得精美「選手包」乙份，當中包括︰大會T恤、兩用索袋及紀念獎牌等。

「選手包」有大會T恤、兩用索袋及紀念獎牌等。

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