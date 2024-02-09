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新年冷知識｜點數「祖宗十八代」先正確？　一文搞清18個稱呼

家事百科 14:34 2024/02/09

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我們經常講「祖宗十八代」，到底點數先正確？即睇下文搞清18個稱號！

我們經常講「祖宗十八代」，到底十八代是指甚麼？不少人懂得最大輩分的「曾祖父」又是排多少？所謂「祖宗十八代」，其實是指自己上、下九代宗族成員，不過要如何區分，即睇下文為你一一解答！

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「祖宗十八代」是指自己上、下九代宗族成員，最久遠的祖先是「鼻祖父母」，往下九宗後代則是叫「耳孫子」，而當中的每一代又各有稱號。

上九代祖宗依序

鼻祖：仔女以上的上九代
遠祖：仔女以上的上八代
太祖：仔女以上的上七代
列祖－仔女以上的上六代
天祖－仔女以上的上五代
高祖－仔女以上的上四代
曾祖－仔女以上的上三代
祖：仔女以上的上二代
父：仔女以上的上一代

下九代子孫依序

子：父母之下的第一代
孫：父母之下的第二代
曾孫：父母之下的第三代
玄孫：父母之下的第四代
來孫：父母之下的第五代
晜孫：父母之下的第六代
仍孫：父母之下的第七代
雲孫：父母之下的第八代
耳孫：父母之下的第九代
鼻祖：係祖宗十八代的第一代
耳孫：係祖鼻祖以下的第十八代

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責任編輯：王明芳

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