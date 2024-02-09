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網絡熱話︱過年回鄉不住家住酒店　一家4口公開原因惹網友共鳴

家事百科 15:35 2024/02/09

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近日「過年回家不住家裏住酒店」的話題一度衝上熱搜，網友大表共鳴，分享更多回鄉不住家的原因。（iStock圖片）

近日「過年回家不住家裏住酒店」的成為內地熱門話題。據悉，目前多地酒店除夕夜的房間已經訂滿，今年新年酒店預訂率是去年同期近3倍。近日有網友分享自己一家四口回娘家過年，為免給娘家添麻煩，選擇主動住酒店。貼文一出掀起熱議，網友大表共鳴，分享更多回鄉不住家的原因。

綜合內媒報導，有網友分享自己一家四口回娘家過年，由於人多，需要娘家預備被子和枕頭，考慮到過年後洗曬收納工作量太大，再加上農村天氣太冷，人多梳洗時就變得不方便，認為住在酒店裡可輕鬆省去一切麻煩.

此外，日前（8日）有女網友發帖稱，因為家裡的房間要給兩個弟弟睡，已經沒有單獨的房間了給自己。而且經過以往回鄉經驗，發現自己的生活習慣不同，很多時候受到拘束，直言住酒店比較合適，自由自在，不會被干涉作息和生活習慣。

還是住酒店好，想怎樣就怎樣，也不會被家人說化妝對皮膚不好、買那麼多衣服、起得晚等。

有網友梳理發現，近年回鄉過年住酒店的人群，主要分四類，包括已習慣城市生活方式的年輕人、父母已去世的中年人、外來媳婦或女婿，以及外嫁的女兒。有關片段引發熱議，更有超過13萬條評論。

評論區列舉原因惹網友共鳴

不少網民留言表示理解，指即使時間再晚也不會住家裡。還有人表示，一家三口自駕13小時回家過年，選擇住酒店，稱「睡得好，又自在」。

已經成家的徐州姑娘向傳媒透露，指自己每年除夕回家都身心疲憊，總要花6、7小時的車程，而且來家鄉拜年的人絡繹不絕，熱鬧的氛圍令她和丈夫無法好好休息，兩人認為住酒店是可取方法，「爸媽也不用辛辛苦苦收拾房間，而且酒店住著也舒服，我們可以睡到自然醒，然後再過去陪陪他們」。

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責任編輯：王明芳

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