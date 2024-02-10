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新年專訪丨佘詩曼爆曾馬拉松式打足兩日麻雀　等待龍年有「心動」角色再出擊

娛樂 11:00 2024/02/10

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大家都好期待佘詩曼嘅新作品。

視后佘詩曼憑《新聞女王》「Man姐」一角紅遍中港兩地，因而接下不少商演﹑廣告﹑綜藝節目等，總之密密搵真銀過肥年，風頭一時無兩！

向來重視農曆新年的阿佘認為過年一家人齊齊整整相聚最開心，她接受TOPick訪問自爆最難忘新年經歷曾馬拉松式由初一打麻雀到初二，又透露去年工作接踵而來，望新一年有時間讓自己沉澱，等待有喜歡的劇本角色才再出擊。

今日大年初一（2月10日）阿佘祝TOPick的讀者：「心想事成﹑萬事如意﹑開開心心，最重要身體健康。」

新聞女王丨佘詩曼大露背派福利　阿佘開金口唱《Crystal Clear》中文版《透徹》

新年為家中佈置  難忘馬拉松式打麻雀

向來重視農曆新年的阿佘，透露每年也會佈置屋企，增添新年氣氛：「我會買花、貼揮春，有時也會幫媽媽整蘿蔔糕送給朋友。而且，每年的年三十晚也會在家與親戚朋友玩魚蝦蟹大細，最重要發下新年財。」

談到最難忘的新年經歷，她自爆曾馬拉松式由初一打麻雀到初二：「那年的年初一有朋友上來屋企打麻雀，最初只是想打一會兒，但豈料後來愈來愈多人來，個個輪住打，最終那場雀局馬拉松式打到年初二的晚上，真的相當誇張，令我至今仍很深刻。」

阿佘原來是雀后？

去年成績勁爆

去年阿佘在《新聞女王》演的「Man姐」，展現爐火純青的演技，令其於《萬千星輝頒獎典禮2023》成為三料視后，也是首位三度封后的女藝人，創下歷史，認真威水！

近日她更在「觀眾在民間電視大獎」勇奪本屆民選視后，即代表阿佘成四料視后，做到「視后大滿貫」，絕對是事業豐收的一年。

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望與《新聞女王》團隊再合作

雖然去年的事業成績表滿分，惟阿佘繼續保持不卑不亢的心，永不自滿，更自言作為演員最開心能夠遇到一個那麼好的劇本和角色，簡直是可遇不可求。

她說：「今次整個劇組也很投入認真，真的拍得很開心，是一次很完美的合作，當然對自己的成績很滿意，希望2024年再有一次這樣的機會便好了。」

阿佘希望再遇到好角色。

遇好劇本角色再出擊

回顧上年工作不絕，休息時間也不夠，故阿佘望新一年能夠鍛鍊身體，可以有時間做Gym，保持弗爆身形。

至於新一年的大計，阿佘坦言近年在工作生活取平衡，最重要讓自己有時間沉澱思考，再走下一步，「我不會給自己太大壓力，希望每次都能以最佳狀態出現，所以都會等到有喜歡的劇本和角色才會出擊，亦沒有特定想演甚麼類型的角色，只要未演過也有興趣。」

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    • 化妝：Katherine Lo

    髮型：Lorraine Lam @Hair Culture

    服裝：Claudiepierlot@purplepr

    造型：Peli Lam

    記者：陳曉柔

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