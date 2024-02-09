多孩媽媽︱32歲網紅育9孩目標儲夠12生肖　一家11口豪宅過新年場面墟冚

▲ 內地90後媽媽田東霞一家11口，齊齊穿上紅衣過龍年！

【網紅/90後/農曆新年/拜年/生仔】內地浙江一名90後媽媽7月初於網上分享了一張全家福，網民驚訝她竟育有9名孩子，立即網上爆紅。這名女子是31歲的田東霞，2008年，僅得16歲的她下嫁19歲的富豪丈夫趙萬龍，兩年後生下大女兒，田東霞愛家庭熱鬧，所以婚後不避孕，13年間已誕下9名子女，當中包括雙胞胎兒子。有網民嘲田東霞是「生仔機器」，但她卻指自己愛小孩，大讚富豪丈夫趙萬龍基因太好，不生多幾個很可惜，更揚言要生夠12生肖，認真誇張。

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趙萬龍亦十分識冧老婆，近日他上載影片，見到他送花又送吻與老婆預祝情人節。2月8日他在抖音上載短片，片中他向老婆田東霞送上紅玫瑰，更開心得抱着老婆轉圈，盡顯恩愛之情。片中更曝光他豪宅內的寬敞飯廳，而子女用餐時已坐滿大圓桌。

▲ 為老婆預早慶祝情人節，生了9個的田東霞身材樣貌保養得宜。網上圖片

全家穿紅衣拍全家福

有內地傳媒報道，趙萬龍家中有9名子女，因此僱用了6位保姆照顧，趙萬龍因寵妻不用老婆做家務，更於每次妻子生產後，安排她入住最好的月子中心，所以田東霞每次生育後仍能保持良好氣色，身材也保養得很好。

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趙萬龍除了寵妻，與子女們亦多互動。新年前趙萬龍找來專業攝影師，為一家11口拍攝全家福，場面十分墟冚。除此以外，他還會帶子女一起工作，由於其工廠員工放年假，子女們要到工廠幫手，連幾歲的孩子都落力搬貨。

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責任編輯：王明芳