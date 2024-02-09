一代巨星丨唐鶴德廿年來未忘一生摯愛　兩鬢斑白依然有型被網民激讚

▲ 唐鶴德出席朋友聚會。

「哥哥」張國榮已經離開大家20年，其生前摯愛「唐唐」唐鶴德過著深居間出的生活，日前袁詠儀跟張智霖慶祝結婚23周年，陳淑芬為張氏夫婦搞慶祝晚宴，邀請幾位好友出席，當中「唐唐」唐鶴德就是座上客。

【一代巨星】唐鶴德貼合照悼張國榮66歲冥壽 借《今生今世》歌詞對哥哥訴心意

年過花甲保養得宜

袁靚靚於社交網分享數張相片兼寫道：「愉快的晚上，謝謝陳太週年紀念安排的晚餐。」64歲的唐鶴德雖然已兩鬢斑白，但他帥氣依舊，沒有多走樣，難怪「唐唐也不老，都凍齡來的。」

至於張智霖將頭髮染回黑色，鬍子也刮了，感覺又變年輕。

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多年維持單身

唐鶴德至今對哥哥張國榮未忘情，據說廿年來仍維持單身，每逢哥哥的生忌和死忌，唐唐都會貼出兩人的舊合照，此外更不時在社交網站出Pos緬懷這段情。

就如本月5日為唐唐64歲的生日，他於社交網晒出早年的慶生照，唐唐留言：「謝謝大家的祝福，分享一張有故事的生日照。」網民們紛紛留言送上祝福，更好奇了解「背後的故事」。

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