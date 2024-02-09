初回限定音樂會 · 澳門站丨王菀之農曆新年後澳門開個唱　Ivana不戒口「Eat Hard Sing Hard」

▲ 王菀之

王菀之（Ivana）《初回限定音樂會 · 澳門站》將於3月2日假澳門威尼斯人劇場館舉行，優先訂票火速售罄。入行17年的Ivana，會以「初回限定」作為主題，以歌會友，用精心挑選的歌單，與粉絲分享她入行多年的感受，共創「限定」回憶。

Ivana更透露會為澳門站精心挑選之前「初回限定」並未唱過的歌曲。

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▲ 王菀之

王菀之考慮順道澳門旅行



2023年，Ivana宣布要將自己喜歡的音樂帶到更多不同地方，舉辦《 初回限定》巡迴音樂會，與樂迷分享自身入行以來的感受，先後在上海、成都及廣州等十個地方舉行，2024 Ivana繼續巡唱，繼2月溫哥華站及多倫多站後，3月2日將在澳門威尼斯人劇場館舉行。

Ivana說：「新一年想把演出帶到更多地方與觀眾分享，感謝團隊、感謝大家支持，令一場場的音樂會成真 ，澳門站會繼續以自己的歌曲為主外，更會有其他站冇唱嘅歌，為澳門歌迷初回限定。」



至於今次澳門站音樂會在農曆新年後不久舉行，問到Ivana會否因此而戒口，她笑道：「新年問戒口係好尷尬，因為我係唔會戒口，係會狂食，音樂會大家見到嘅我亦唔會係宜家嘅我，哈哈！但唔等於我會唔努力練歌，同操fit自己！」

由於很多家人、朋友會到澳門撐場，Ivana正考慮音樂會後舉辦一個大團圓的澳門旅行。

▲ 王菀之《初回限定音樂會 · 澳門站》

INFO

《王菀之＜初回限定＞ 音樂會 · 澳門站》

日期：2024年3月2日（星期六）

地點：澳門威尼斯人劇場

時間：晚上 8 時正

門票： MOP/HKD VIP - $1088 / Reserved A - $788 / Reserved B - $588 / Reserved C - $388（全場座位）

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