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【黎智英案】陳沛敏稱黎智英立場耳熟能詳　指黎看法影響《蘋果》報道

社會 15:12 2024/02/09

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前《蘋果》副社長陳沛敏。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（9日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，控方在庭上展示黎的專欄文章，題為「絕對獨裁 習近平哪來的自信」。陳指，黎的立場耳熟能詳，都是提及類似的觀點。陳又指，黎覺得中國政府隱瞞疫情，並於同年2月發表題為「武漢瘟疫 中共喪鐘」的專欄，坦言黎的看法影響《蘋果》的報道。

案件今踏入第27天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第6天作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤負責主問。

壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

控方就《蘋果》前社長張劍虹撰寫的「飯盒會」會議紀錄提問，指記錄中提及「可以做反送中被捕人士現在如何？」、「被送中的商界」，以及「中美貿易戰」等專題。陳供稱，以上均是被告黎智英關注及希望看到的題目，《蘋果》亦會就部分題目跟進，又指黎為建立讀者忠誠度，曾打算以《蘋果》名義舉辦講座。

控方在庭上展示黎的專欄文章，題為「絕對獨裁 習近平哪來的自信」。陳指，黎的立場耳熟能詳，都是提及類似的觀點，所以一般都會速讀其專欄。

陳續供稱，及至2020年初爆發新冠肺炎後，《蘋果》起用「武漢肺炎」。陳指，黎覺得中國政府隱瞞疫情，並於同年2月發表題為「武漢瘟疫 中共喪鐘」的專欄。陳坦言黎的看法有影響《蘋果》的報道。

聆訊2月19日續。

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記者：梁錦麟

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