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TVB劇丨阿佘《新聞女王》成去年總收視總冠軍　《隱形戰隊》《破毒強人》緊隨

娛樂 15:38 2024/02/09

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《新聞女王》成2023年TVB最高收視劇集。

到兔年最後一天，無綫根據 CSM 媒介研究及 YOUBORA 收視資料數據，將於今日稍後時間在官方社交網專頁公布2023年翡翠台10大最高收視劇集，以及單集最高收視劇集排名。

由佘詩曼、李施嬅、譚俊彥及高海寧等主演的熱播話題台慶劇《新聞女王》，眾望所歸以7天跨平台總收視平均26.9點榮登全年收視總冠軍劇集，緊隨其後是金牌監製文偉鴻作品、由馬國明、陳山聰、劉佩玥及劉穎鏇主演的《隱形戰隊》，7天跨平台總收視平均25.5點。

另由信心保證鐵三角—羅永賢監製、黃偉強編審及視帝陳豪攜手打造的《破毒強人》，7天跨平台總收視平均24.7點，陳豪更憑該劇再度勇奪視帝殊榮。

新聞女王丨佘詩曼大露背派福利　阿佘開金口唱《Crystal Clear》中文版《透徹》

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《靈戲逼人》排第四名

排名第四名共有三套劇集，三套7天跨平台總收視平均均為22.1點，分別是由張振朗及龔嘉欣主演的《靈戲逼人》、李佳芯及馬德鐘主演的《有種好男人》、陳豪及龔嘉欣主演的《新四十二章》，說陳豪及龔嘉欣為收視福將絕不為過。

值得一提的是，口碑不斷的《靈戲逼人》，在「亞洲影藝創意大獎」中曾贏得「最佳喜劇節目」殊榮。由於共有三套劇集7天跨平台總收視同為平均22.1點，第五及第六名位置從缺，之後排名第七的，是黃智雯、陳展鵬及吳岱融主演的《隱門》，7天跨平台總收視平均21.8點。

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單集最高收視《破毒強人》

第八名是蔡思貝、何廣沛及一眾年青演員擔正的《你好，我的大夫》，7天跨平台總收視平均21.7點，第九位是陳法蓉主演的《一舞傾城》，7天跨平台總收視平均21.6點，第十位則是胡定欣及王浩信主演的《廉政狙擊》，7天跨平台總收視平均21.3點。

單集最高收視劇集五強，則順序為錄得30.1點的《破毒強人》、28.7點的《隱形戰隊》、28.4點的《新聞女王》、24.7點的《靈戲逼人》及24.4點的《一舞傾城》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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