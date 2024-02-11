農曆新年2024︱大年初二10大禁忌　做錯一件事隨時全年被上司針對

▲ 大年初二是出嫁女回娘家拜年的日子，要注意年初二禁忌，以便影響新一年財運。（iStock圖片）

【農曆新年2024/龍年行大運/新年禁忌】迎接龍年新氣象，傳統上有許多習俗和禁忌，包括不要掃地、拖地、睡午覺、洗頭等，而大年初二是出嫁女兒回娘家拜年的日子，究竟有甚麼需要注意呢？

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1. 年初二禁忌︱忌空手回娘家

傳統上，年初二是出嫁女兒回娘家拜年的日子，不能空手回娘家，必須準備伴手禮，有帶財回娘家的寓意。

2. 年初二禁忌︱禮物利是忌單數

要留意帶回去的禮物，單數不吉利，要準備雙數，寓意好事成雙。

3. 年初二禁忌︱忌在娘家待到晚上

出嫁的女兒在娘家待到傍晚前回家最好，否則容易給娘家帶來厄運。

4. 年初二禁忌︱忌在夜晚宴請女婿

娘家若想宴請女婿，時間應愈早愈好，吃到太夜，容易讓娘家在未來一年窮困。

5. 年初二禁忌︱忌洗衣服

初一及初二是水神生日，不可以洗衫。

6. 年初二禁忌︱忌被人拎走口袋東西

被人拎走口袋的東西，象徵財運容易被人掏空。

7. 年初二禁忌︱忌討債

在初二討債容易在未來一年都被欠債。

8. 年初二禁忌︱不斷提款

想在初二提款應一次提完想要的金額，若一直提款，可能未來一年都會口袋空空。

9. 年初二禁忌︱忌釘東西

初一至初五是一年財氣最旺的日子，若在家中釘東西，容易將財氣釘壞，也容易在未來一年被主管及上司針對。

10. 年初二禁忌︱忌說肚餓

在初二說肚餓，未來一年口福運會變差，財運亦會下跌。

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責任編輯：王明芳