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【僭建】元朗八鄉僭建泳池　業主無遵從清拆令遭罰款6萬元

社會 15:36 2024/02/09

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1名業主因沒有履行清拆令被屋宇署提出檢控。（資料圖片）

元朗八鄉1名業主涉不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周在屯門裁判法院被定罪及判罰款6萬元。

有關個䅁涉及元朗八鄉大乪1幢村屋的僭建游泳池及地面僭建物，面積分別約67平方米及54平方米。有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。

由於該名業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署提出檢控。有關業主其後完成清拆工程，經屋宇署人員視察及確認後，該業主於2月2日在屯門裁判法院認罪及被判罰款6萬元。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁1年，及可就罪行持續的每1天，另處罰款2萬元。屋宇署發言人今日（9日）表示，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆命令，對於未有遵從清拆令的業主，署方會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。

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責任編輯：馮琪雅

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