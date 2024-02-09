【僭建】元朗八鄉僭建泳池　業主無遵從清拆令遭罰款6萬元

▲ 1名業主因沒有履行清拆令被屋宇署提出檢控。（資料圖片）

元朗八鄉1名業主涉不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周在屯門裁判法院被定罪及判罰款6萬元。

有關個䅁涉及元朗八鄉大乪1幢村屋的僭建游泳池及地面僭建物，面積分別約67平方米及54平方米。有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。

由於該名業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署提出檢控。有關業主其後完成清拆工程，經屋宇署人員視察及確認後，該業主於2月2日在屯門裁判法院認罪及被判罰款6萬元。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁1年，及可就罪行持續的每1天，另處罰款2萬元。屋宇署發言人今日（9日）表示，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆命令，對於未有遵從清拆令的業主，署方會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：馮琪雅