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【網購騙案】過去1周逾10宗盆菜及賀年食品網購騙案　警方籲市民查看專頁真偽

社會 16:03 2024/02/09

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警方表示，過去1周接獲逾10宗牽涉網購盆菜及賀年食品的騙案。（警方守網者facebook專頁圖片）

農年新年將至，近年部分市民透過網購辦年貨。警方表示，過去1周錄得157宗網購騙案，騙款數字高達220萬，其中超過10宗牽涉網購盆菜及賀年食品。

警方透過社交平台專頁「守網者」發文，指最近有騙徒開始利用賀年食品進行詐騙，騙徒一般會設立假專頁或冒名專頁，並直接在其他網購專頁偷圖以增加真實感，當受害人向騙徒訂購時，騙徒便會要求受害人儘快過數，過數後便會封鎖受害人。

警方提醒市民瀏覽Facebook網購專頁時，謹記先查看專頁透明度內的建立日期、改名記錄、管理員所在地等，亦可留意是否有其他同名專頁，如有懷疑，可利用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」查核專頁名稱、網址、電話號碼、銀行戶口號碼及轉數快識別代號等。

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責任編輯：馮琪雅

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