幼稚園面試｜言語治療師3大幼稚園面試攻略　別盲目買玩具提倡「遊戲學習法」

▲ 言語治療師Miss V分享3大幼稚園面試攻略，提醒家長別盲目買玩具，提倡採用「遊戲學習法」。（有關機構提供）

【幼稚園面試】幼稚園被視為幼兒學習的重要關口，家長在幫助幼兒提升學習能力和面試準備方面，需要運用不同的教學方法並做充足的準備，以增加他們面試成功的機會。現今，許多家長會事先搜尋幼稚園的考核模式和題目，以做好充分的預備，但家長也不應盲目追隨，需了解每個考試背後的目的和意義。為了幫助家長為幼兒做好面試準備，資深言語治療師Miss V分享3大幼稚園面試攻略。

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攻略1：透過「母語學習法」建立學習根基

在幼兒時期，大腦的發育和吸收能力達到了最高峰，這段時期被廣泛認為是幼兒學習的黃金時期，甚至在母胎期間已經可以開始建立根基。資深言語治療師Miss V建議，懷孕媽媽透過「母語學習法」建立幼兒的語言基礎，「母語學習法」強調在幼兒最較早的語言發展階段接觸大量的語言輸入。胎兒在母體內能聽到媽媽說的語言，研究顯示，新生嬰兒已經能分辨屬於母語和其他語言的語音。這代表了在母體中的語言接收能影響嬰兒出世後的母語學習程度。

另外，研究亦顯示幼兒在雙語的環境下長大，除了語言能力較有優勢外，認知能力亦會比單一語言環境下成長的幼兒有優勢，因此透過「母語學習法」在幼兒黃金時期建立語言基礎是一種有效的方法。

懷孕媽媽可以善用這段時期，提供豐富的語言環境，以幫助幼兒建立良好的語言能力和溝通技巧，這將對幼兒的語言發展和學習能力產生長遠積極的影響。

攻略2：透過「遊戲學習法」全方位訓練

不少幼稚園面試中加入了玩玩具的環節，以評估幼兒的能力。許多家長可能會盲目地追隨或購買幼稚園面試常用的玩具，期望與幼兒進行預習。然而，資深言語治療師Miss V指出，現今的面試考核是多方位，每種玩具背後都有助於培養幼兒不同的能力。因此，家長應先理解每種玩具的特點和相應的發展目標。

面試中使用的玩具通常涵蓋了語言、認知、社交和大小肌等技能。資深言語治療師Miss V指出家長透過「遊戲學習法」可以讓幼兒主動地參與、探索和學習，同時也能夠培養他們的創造力、問題解決能力、社交技能和認知等能力。例如，拼圖可以培養幼兒的空間認知和手眼協調能力；形狀或顏色等配對是評估幼兒的配對能力；角色扮演遊戲可以培養幼兒的社交互動和情感表達能力。亦有幼稚園會加入超出幼兒年齡發展的玩具，以觀察孩子面對困難時的態度和解難能力。

每種玩具都有其獨特的教育價值和發展目標，家長並非需要完全跟隨購入幼稚園面試所使用的玩具，這樣反倒有機會使幼兒在面試時看到一模一樣的玩具而感到沉悶而失去興趣，其實，只要平日在家中多跟孩子利用合適的玩具/遊戲/教材互動便已經是最好的準備。

資深言語治療師Miss V建議家長，可利用「迪士尼美語世界」的教材來培養幼兒的全方位能力。這套教材提供了多樣化的學習資源，其中包括Play Along! 跟著玩系列玩具，這些玩具利用歌曲或專為幼兒而設的影片教學角色或場景為基礎，讓孩子能夠更直觀地理解單詞和指令，以模仿的方式學習。這種以遊戲為核心的學習方式，能夠提高孩子的參與度和興趣，同時增強他們的記憶力和學習效果。

這套教材結合了「遊戲學習法」的教學方法，讓孩子在自然輕鬆的環境中學習，並非傳統式的死記背誦。透過「迪士尼美語世界」的教材，孩子可以玩玩具的互動方式來培養認知能力、手眼協調能力和培養創造力。這些玩具激發了孩子的好奇心和想像力，讓他們能夠在遊戲中主動參與，從中學習。這種全方位的能力培養將對孩子的綜合發展和學習成果產生積極的影響。

攻略3：與幼兒一同準備培養社交能力

在幼兒面試中，除了評估幼兒的能力水平外，家長與幼兒之間的互動和反應也是相當重要的。家長在幼兒面試期間的反應對面試的成敗有著關鍵的影響。因此，資深言語治療師Miss V分享一些從生活中教導幼兒並建立良好關係的技巧，讓家長為幼兒的面試做好充足的準備。

首先，與幼兒一同玩樂期間，家長可鼓勵幼兒成為遊戲的主導者，讓他們能夠自主選擇遊戲，給予主動學習的機會。同時，家長可以給予即時的正面反饋，例如給予及時和適量的讚揚和鼓勵，讓幼兒感到自己受到重視和關注。這樣的做法有助於增強幼兒的自信心，讓他們了解和相信自己具備能力。此外，資深言語治療師Miss V也分享了一些溝通技巧，以助家長加強幼兒的語言能力。

家長可以在幼兒玩玩具時，以廣播員的形式陳述幼兒的行為，運用多樣的語句來複述，例如︰「你拿起了一架紅色的車！」、「寶寶將紅色的車放在桌子上。」，這種多元重複的輸入方式有助於豐富幼兒的語言環境，促進他們的語言發展和記憶能力。

其次，在社交能力方面，面試中可能會有輪流玩遊戲的環節。評核者可能會觀察幼兒是否能夠在適當的時候讓出玩具給身邊的人，或者是否具備耐心等待下一輪的能力。因此，家長可以在日常生活中訓練幼兒的社交能力，在遊戲時嘗試讓幼兒學習等待，教導他們禮讓他人和培養耐性的重要性。

最後，Miss V建議家長多帶幼兒出去結交新朋友，這樣可以在遊戲的過程中促進合作和互動。這樣的經驗有助於提升幼兒的社交能力和禮貌素養，使他們能夠在面試期間面對陌生的面試官時表現出平日已學習到的禮貌、尊重他人並互相禮讓。

什麼是「遊戲學習法」？

遊戲學習法是一種以遊戲為基礎的教育方法，可以幫助幼兒在愉快的環境中學習和發展。Miss V表示，以往較傳統的教學法多說「勤有功 戲無益」，只要多上學習班，減少玩樂便能促進幼兒學習，這種學習模式已是過時，加入遊戲元素反而使孩子在自然無壓力下本能學習，提升他們的積極度和學習興趣。例如，在遊戲中加入詞彙比重複朗讀字卡更為有效地學懂新詞彙。這種方法的核心理念是透過遊戲來創造積極的學習環境，讓幼兒在玩樂中體驗學習的樂趣，並透過遊戲的互動、探索和解決問題的過程來提升他們的學習能力。

資深言語治療師Miss V亦指「迪士尼美語世界」通過「遊戲學習法」建立積極的學習環境，提升幼兒的學習能力。遊戲是幼兒最自然的學習方式之一，「迪士尼美語世界」充分利用這一特點，將學習與遊戲相結合，為幼兒提供一個具互動性、趣味性的學習體驗。首先，它通過迪士尼原創角色設計吸引幼兒目光，他們具有鮮明的外貌和特點能引起幼兒的興趣。

另外，「迪士尼美語世界」的角色通過特別為幼兒設計的音樂、動畫、遊戲或者其他活動與幼兒進行互動，讓幼兒感受到自己成為故事的一部分，與角色互動，激發他們的好奇心，並且促使他們主動參與學習，幼兒可以在輕鬆愉快的氛圍中學習，無壓力地掌握知識和技能，提供給他們一種有趣和有效的學習英語的方式。

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責任編輯：林綺玲