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城寨CP丨網民期待牙佬花曼CP再合體　王君馨探「袁咕碌」被催生B

娛樂 16:47 2024/02/09

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王君馨往探望袁偉豪的兒子。

早前TVB深夜時段重播2016年的劇集《城寨英雄》，當中袁偉豪和王君馨是一對，相隔7年，袁偉豪已經榮升人父，而王君馨也離巢外闖！

城寨CP合體

日前王君馨往探望袁偉豪的兒子「袁咕碌」，事後於社交平台分享多張合照，「花曼」跟「牙佬」相隔7年再聚首。

當中王君馨寫道：「冇諗到花曼要等七年先抱到牙佬嘅BB！恭喜Ben做爸爸laaa!!! 今日抱返你真實嘅BB，感覺很奇妙，佢啲面部表情真係好似你！」

君馨續說：「Happy to see we have both grown a lot through our ups and downs! Wish you n Bowie have an amazing journey in being parents n forever sweet sweet !」

王君馨抱著「袁咕碌」。

王君韾被催生仔

最後王君馨留言問：「唔知幾時再有機會合作呢？大家點睇？」，袁偉豪就留言回覆；「Can't wait」，君馨即說：「See when God opens the door 」

另外某網民問：「牙佬幾時可以抱返你嘅BB」，被催生B的王君馨以尷尬笑臉emoji回應兼說：「希望唔使等到七年。」該網民即回覆：「希望大佬今年可以夢想成真，可以見到馨BB」

此外「花曼牙佬」這對CP深得觀眾喜愛，網民紛紛留言期待二人再合體拍劇：「超級鍾意花蔓牙佬呢一對couple」、「花蔓，很想再看你拍劇」和「睇完大结局喇~~~重播都好好睇」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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