城寨CP丨網民期待牙佬花曼CP再合體　王君馨探「袁咕碌」被催生B

早前TVB深夜時段重播2016年的劇集《城寨英雄》,當中袁偉豪和王君馨是一對,相隔7年,袁偉豪已經榮升人父,而王君馨也離巢外闖!

城寨CP合體

日前王君馨往探望袁偉豪的兒子「袁咕碌」,事後於社交平台分享多張合照,「花曼」跟「牙佬」相隔7年再聚首。

當中王君馨寫道:「冇諗到花曼要等七年先抱到牙佬嘅BB!恭喜Ben做爸爸laaa!!! 今日抱返你真實嘅BB,感覺很奇妙,佢啲面部表情真係好似你!」

君馨續說:「Happy to see we have both grown a lot through our ups and downs! Wish you n Bowie have an amazing journey in being parents n forever sweet sweet !」

王君韾被催生仔

最後王君馨留言問:「唔知幾時再有機會合作呢?大家點睇?」,袁偉豪就留言回覆;「Can't wait」,君馨即說:「See when God opens the door 」

另外某網民問:「牙佬幾時可以抱返你嘅BB」,被催生B的王君馨以尷尬笑臉emoji回應兼說:「希望唔使等到七年。」該網民即回覆:「希望大佬今年可以夢想成真,可以見到馨BB」

此外「花曼牙佬」這對CP深得觀眾喜愛,網民紛紛留言期待二人再合體拍劇:「超級鍾意花蔓牙佬呢一對couple」、「花蔓,很想再看你拍劇」和「睇完大结局喇~~~重播都好好睇」。

