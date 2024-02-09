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畢業馬拉松 | 港大同學會小學六年級生   15公里抵一條龍中學感受升中「成長禮」

親子 17:02 2024/02/09

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十五公里不僅是地理上的距離，對港大同學會小學的小六學生來說，也是一段心靈上的旅程。上星期六（1月27日）天朗氣清的晨早，整屆逾一百名小六學生，志氣高昂於柴灣的小學校園出發，行經城巿裏的馬路和石屎地，再鑽入山林之間，走過柏架山道、大風坳、大潭水塘，踏過千級樓梯⋯⋯一共走了十五公里花了近五個小時，一行人浩浩蕩蕩於中午抵達位於南風道的港大同學會書院，亦是他們九月將升讀的一條龍中學。有學生說︰

行完這個路程，覺得好似走完整個小學生涯的辛苦和開心那樣。

這個由小學校園健行至中學校舍的前瞻性活動，由辦學團體香港大學畢業同學會教育基金和屬下中、小一條龍學校合辦，全屆六年級學生一同參與，取名「負笈書院途」P2C Walkathon (Primary to College)。團結香港基金主席陳智思在小學的起步典禮上說：「我從未聽過有小學舉行如此盛大的十五公里步行賽，這是一個創舉！這是一間很值得同學們驕傲的學校。」

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從大自然裏學習成長

「負笈書院途」擁抱「體強志堅，邁步奮進」之志。教育基金執行委員張華強說，意念之初，萌生於三年前他在小學圖書館參加開幕典禮時。「我望出窗外那座山，忽發奇想，跟身邊的鄧艶文校監說，我們能否翻過那座山行路到書院呢？」他坐言起行，跟其他委員行行重行行，於柴灣至黃竹坑之間試行過好幾條路線，再請來毅行教室創辦人陳國強幫忙修訂，最終規劃了一條跨越郊野和巿區的十五公里路線圖。教育基金另一委員林樊潔芳說，過去幾年一直鼓勵學校推展「ABLE計劃」（Adventure-Based Life Education），希望學生透過探索大自然，從而懂得愛護和欣賞大自然、並從大自然中學習。

邁步書院開展新旅程 

全體小學老師亦出動，陪伴學生同行15公里。花了一個早上，逾百位小六學生越過高山低谷後，帶著滿滿的成功感，抵達港大同學會書院的終點站！港大同學會書院校長陳馨為這批小六的健兒送上祝福，期待這年夏天他們在書院享受中學生活。書院的老師，師兄師姐以及辦學團體成員亦列隊歡迎，把獎牌掛在他們每個人的身上。校園佈置成嘉年華會，有燒烤自助餐、攤位遊戲、歌樂表演，洋溢著團結一致的喜悅。

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署理教育局局長施俊輝亦向學生送上勉勵的說話：「這趟馬拉松看似漫漫長路，但瞬間過去。同學為前程奮鬥時，也別忘過程中的美麗風景。」，而「負笈書院途」籌委會主席喬偉鋒笑言，感謝眾人五個月不眠不休的努力。

學生自發操練至達標 

這趟畢業路之旅，籌備時遇上重重困難。期間因疫情打擊，學生普遍缺乏運動，以致體能大幅下降。港大同學會小學體育科主任吳栢濂製定了一條「達標線」，小六生須進行耐力跑測試，達標者才能參與15公里步行。去年學期開始時，全級僅得十幾人達標，遠距學校和籌委會的估計。

意想不到的是，同學產生挑戰自我的勁兒，屢敗屢試，令達標學生由本來不足20%增加至55%，終在盛事當日，共有62名小六生出戰十五公里旅程，其餘40幾位同學則在最後5公里加入，全部人堅持抵達終點，無一退卻，成為大家寶貴的回憶。

部份小六學生完成畢業之旅後，表示︰

我一路想放棄，同學及老師們的鼓勵，像我的腳給了我前進的動力。衝線的時候，回想起路上的艱辛、喜、怒、哀樂，見證我人生達成了一個里程碑。

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