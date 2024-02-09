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【美斯失場】楊潤雄歡迎Tatler回水一半　未來會否禁止美斯入境需視乎政策

社會 17:04 2024/02/09

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楊潤雄。（資料圖片）

阿根廷球王美斯周日（4日）因傷缺陣香港表演賽，引起大批觀眾投訴要求「回水」，事隔5日，賽事主辦單位Tatler Asia今（9日）宣布將向球迷退回門票一半款項，共涉款5,600萬元。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，有關退款安排正面回應市民訴求，展示誠意，當局非常歡迎有關決定。

楊潤雄表示，由於美斯缺陣令香港市民及政府感到失望，政府一直與賽事主辦方Tatler Asia尋求解決方法，商討如何跟進廣大市民訴求。被問到退款一半是否足夠，楊潤雄稱需視乎實際環境，經過過去一周，消委會加入共同協商，主辦方最終提出退款50%，是「目前種種環境下的最佳解決安排」。

對於部分政界人士要求禁止美斯入境香港，楊潤雄未有正面回應，僅稱任何人士入境香港均有既定政策，整體而言，香港歡迎所有人來港旅遊、做生意或進行其他活動，「個別人士等佢嚟到再跟返政策處理」。

涉事表演賽原本獲批1,600萬元的「M」品牌活動政府資助，楊潤雄稱，正跟大型體育活動事務委員會商討現時制度下，有否改善之處，包括考慮增加撥款條件，指今次個別事件固然令人失望，強調所有決定需視乎長遠利益，長遠希望吸引更多大型盛事來港舉辦。至於本港日後會否邀請涉事的國際邁亞密球隊來港作賽？楊潤雄稱，今次是由活動主辦自行邀請涉事球隊，至於將來會否再有主辦單位希望作出邀請，則要視乎市場。

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責任編輯：馮琪雅

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