著數優惠︱Ant Bank PayLater推全年淘寶優惠　新用戶獲$100通用券+每月$30購物優惠

▲ Ant Bank PayLater推全年淘寶優惠，用戶每月可享30元禮券及運費減免優惠等一系列優惠。（iStock圖片）

很多媽媽都會上淘寶購物，當中不少人會選擇淘寶直送到港，節省時間。近日，Ant Bank PayLater推出全年淘寶最強優惠，所有用戶每月都可享受港幣15元淘寶禮券及港幣15元淘寶運費減免優惠1次。除此之外，還有一系列的優惠帶給各位Ant Bank PayLater會員，幫大家慳到盡！

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領取15元優惠券 淘寶運費減免1次

Ant Bank PayLater推出全年淘寶最強優惠，所有用戶每月於AlipayHK內指定活動頁面均可領取港幣15元優惠券，透過AlipayHK於淘寶、微集新世代、集運王（Group N Ship）、菜鳥、4PX遞四方或BUYUP官方集運，以Ant Bank PayLater付款單一交易額滿港幣16元或以上時使用，運費隨時低至港幣1元！

除此之外，每月進入AlipayHK指定活動頁，領取港幣15元淘寶禮券，在淘寶任何單一付款付款淨額滿港幣200元或以上時，以Ant Bank PayLater付款可自動使用。現時淘寶購物部分支付渠道都需要收取手續費，現轉為Ant Bank PayLater 付款淘寶訂單，選擇1期或者3期分期，筆筆消費都免您淘寶手續費，每月使用無次數限制。

新用戶獲100元優惠券

由即日起至2月29日，成功開通Ant Bank PayLater，用戶無條件獲得港幣100元的通用券（港幣50元通用券2張），不論線上線下消費，付款單一交易額滿港幣100元或以上就可使用。

無論是全新或是現有Ant Bank PayLater用戶只要在2月內完成至少一筆交易，就會自動獲「搶利是」機會！於2月10、20和29日中午12時於AlipayHK指定頁面即可搶Ant Bank PayLater新年「利是」，最多高達港幣1,888元！

▲ 新用戶除了享有$100通用禮劵外，所有用戶在2月使用Ant Bank PayLater付款一次，可搶高達$1,888 PayLater利是賞。（相關機構提供）

Ant Bank PayLater為螞蟻銀行（香港）（Ant Bank）提供的先買後付服務，可於AlipayHK所有合作商戶消費時使用，無論在實體店、網上消費還是繳費都可以用到。現時提供1期、3期、6期、12期和24期分期選擇，方便不同需要的用戶，任何金額都可以使用1期，而消費滿港幣100元即可選擇其他期數。

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責任編輯：王明芳