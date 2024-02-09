【食物安全】3款調味料樣本檢出致癌除害劑　食安中心指令下架籲市民停用

▲ BADIA品牌的羅勒葉樣本被檢出含致癌除害劑環氧乙烷。（網上圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（9日）公布，3款預先包裝調味料樣本被檢出含除害劑環氧乙烷，涉事商戶已被指令下架停售，中心亦呼籲市民停止食用受影響產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

3款產品資料如下：

產品名稱：辣椒粉

品牌：香料島

製造地：美國

淨重：2.4安士（68克）

此日期前最佳：二○二七年四月十九日

經銷商：慎昌有限公司

熱線：2262 1587



產品名稱：Ground Nutmeg

品牌：BADIA

包裝地：美國

淨重：2安士（56.7克）

此日期前最佳：二○二四年十二月

進口商：Baking Warehouse.com

熱線：2172 6916



產品名稱：羅勒葉

品牌：BADIA

包裝地：美國

淨重：4安士（113.4克）

此日期前最佳：二○二六年十二月

經銷商：栢基（亞洲）有限公司

熱線：2366 3330

中心發言人說，中心透過恆常食物監測計劃，分別從銅鑼灣1間超級巿場和2間網上商店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關經銷商或進口商已按中心指示對受影響產品進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢上述產品的回收事宜。

發言人續說，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：馮琪雅