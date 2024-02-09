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【扶貧】兒童發展基金對象調整至只限小三至小六生　學生須保持良好出席記錄並可提早運用儲蓄

社會 18:21 2024/02/09

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社署公布已完成全面檢討兒童發展基金。（資料圖片）

社會福利署今日（9日）公布已完成全面檢討兒童發展基金，檢討結果已提交兒童發展基金督導委員會審議並獲得通過。社署接納多項建議及優化措施，包括將基金目標對象定位，由原本的小四至中四學生，改為小三至小六學生，目標讓弱勢社羣兒童能在成長發展早期受惠於基金計劃，從小培養儲蓄習慣、良好品格及正面的價值觀等。

社署表示，計劃期將維持為3年，並繼續涵蓋3個主要元素，包括目標儲蓄、個人發展規劃及師友配對，但內容均有所調整。

計劃將維持每月200元的儲蓄目標，為期2年共4,800元，但在發放政府配對基金時加入「先決條件」，例如學員在核心訓練課程和活動方面要有良好出席記錄，以及在友師的指導下訂立初步個人發展規劃等，以加強學員學習動機。

個人發展規劃方面，學員原先在計劃第3年才可運用「目標儲蓄」，現改為最早可於計劃開展後第13個月開始、即第2年便可動用目標儲蓄，包括每月儲蓄、配對捐款及政府配對獎勵，讓學員有更充裕時間在友師指導下逐步實踐個人發展規劃。

計劃亦會針對友師的需要，優化基金營辦機構培訓人員的訓練課程，以加強支援和培訓友師；家長及友師提前於計劃首年完成全期5項核心訓練活動中的其中3項，以協助他們掌握如何支援學員實踐個人發展規劃。

此外，不論機構主導計劃或校本計劃，申請機構均可選擇申請1個3年計劃或以「一加一模式」申請連續2個3年計劃；計劃亦會放寬機構主導計劃及校本計劃的參加者人數門檻，每個計劃參與學員的人數最少為25人，上限則劃一定為100人（容許最多上調15%），讓機構或學校在計劃及推行項目時更具彈性。

社署採納以上建議及優化措施，並正籌備在2024年第1季開展第10批校本計劃及第10批機構主導計劃，屆時會邀請有意營辦基金計劃的小學及非政府機構提交申請。

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責任編輯：馮琪雅

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