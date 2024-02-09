【農曆新年】司局長年三十晚探訪多區基層家庭　送上賀年福袋

▲ 財政司司長陳茂波（中）今（9日）探訪居於藍田德田邨的長者戶。（政府新聞處圖片）

​由民政事務總署統籌的18區歲晚關愛家訪活動今日（9日）繼續進行，特區政府多名主要官員到訪觀塘、九龍城、屯門、油尖旺和荃灣區，探訪當區基層家庭，為他們送上賀年福袋，共慶新春。

財政司司長陳茂波今在觀塘民政事務專員何立基陪同下，聯同觀塘區區議員和觀塘區地區服務及關愛隊伍（關愛隊）代表探訪居於藍田德田邨的獨居長者、傷殘人士及雙老家庭。政制及內地事務局局長曾國衞則在九龍城民政事務專員蔡敏君陪同下，聯同九龍城區區議員和九龍城區關愛隊代表探訪居於土瓜灣美景街和紅磡家維邨的少數族裔家庭，了解他們在香港的生活情況和需要。

環境及生態局局長謝展寰同日在觀塘民政事務專員何立基陪同下，聯同觀塘區區議員和觀塘區關愛隊代表探訪居於觀塘翠屏南邨的獨居長者和雙老家庭。房屋局局長何永賢則在油尖旺民政事務專員余健強陪同下，聯同油尖旺區區議員和油尖旺區關愛隊代表探訪居於大角咀分間單位的獨居長者。

此外，教育局局長蔡若蓮在荃灣民政事務專員區家盛陪同下，聯同荃灣區區議員和荃灣區關愛隊代表向居於荃灣石圍角邨的少數族裔住戶，送上賀年水果及向長者住戶贈送賀年福袋。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂則在屯門民政事務專員關可臨陪同下，聯同屯門區區議員和屯門區關愛隊代表探訪居於屯門大興邨的雙老家庭和獨居長者。特區政府主要官員已一連三日（7至9日）走訪18區，探訪多位長者及基層家庭。

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責任編輯：馮琪雅