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【農曆新年】年初一花車巡遊歷來最多國隊表演隊伍　日本網絡大熱舞團獻技

社會 18:56 2024/02/09

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「國泰新春國際匯演之夜」將於明日大年初一（10日）晚上舉辦。（資料圖片）

旅遊發展局將於明日大年初一（10日）晚上舉辦「國泰新春國際匯演之夜」，於晚上8時開始花車巡遊，而匯演開始前、約傍晚6時，旅發局亦會安排多個團體呈獻舞蹈、魔術、音樂等多元化表演，為現場觀眾熱身。

今年活動主題為「龍騰香港賀新歲」，當晚共有9輛花車及29支表演團隊，晚上8時開始，巡遊隊伍將由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來登酒店外為終點。

旅發局介紹，今次將會有歷年陣容最強的中國內地及國際表演隊伍獻技，包括16隊內地及國際表演隊伍，創歷年之冠，各隊伍分別來自12個國家或地區，表演形式多元化。

其中包括網絡大熱的日本舞團「Avantgardey」，該舞團創立於2022年2月，是由以「泡泡舞」聞名的日本編舞家Akane組成的全女子舞蹈團體，團名具有「前衛」的意思。同場表演的還有菲律賓巴科洛德歡笑嘉年華，以及美國洛杉磯公羊啦啦隊等。

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責任編輯：馮琪雅

農曆新年 舞蹈 香港文化中心 文娛藝術 旅發局

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