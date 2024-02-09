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飛黃騰達丨COLLAR顏值擔當Ivy So出席新劇記者會　Sica有份唱主題曲《The Money Game》

娛樂 19:01 2024/02/09

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

COLLAR成員Ivy So主演新劇《飛黃騰達》將在下周一首播。

女團COLLAR顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）主演ViuTV劇集《飛黃騰達》在下周一（2月12日）大年初三首播，劇集講眾參賽者在投資大賽中備受情義和底線的考驗，有關成長和友情的故事。
 
《飛黃騰達》首播在即，ViuTV在今日（2月9日）舉行記者會，邀得一眾劇中演員，Ivy So、黃浚銘、歐鎮灝、黎展峯、陳安立、張達倫、吳啟洋、何洛瑤（Sica）、徐浩昌、洪助昇、許寶恆、胡卓希、陳曼娜、駱振偉、楊安妮以及梁文賢齊出席，為劇集宣傳造勢。

飛黃騰達劇透丨第1至5集劇情預告　COLLAR顏值擔當Ivy So新劇賀年　

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​​​​​​​飛黃騰達丨何洛瑤有份唱主題曲

在會上，各演員親身介紹在《飛黃騰達》角色和分享拍攝點滴，更率先播放由何洛瑤、黎展峯和黃浚銘主唱的劇集主題曲《The Money Game》。

適逢今日是大年三十，眾演員向觀眾送上新年祝福。另外，監製張志光和陳淑賢、導演黃頴珊和陳賢俊亦有現身支持。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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