【杜絕騙案】蕭澤頤冀防騙宣傳更入屋　擬與飲食集團合作宣傳

警務處處長蕭澤頤表示，去年本港整體罪案數字有90,276宗，較前年上升約29%，主要由於詐騙案數字增加。撇除詐騙案，整體破案率46.2%。他希望今年繼續加強宣傳教育，希望透過行動，令宣傳「入屋」。

蕭澤頤今日(10日)出席電台節目提到，詐騙案中有7成是網上騙案，總共涉及超過90億元，三分之二涉及投資騙案，涉款達58億元。他重申巿民不少活動，包括投資、購物以及交友都在網上進行，遇騙時騙款已經很難追查，令破案率偏低，所以宣傳教育最重要，巿民自身亦應提高警覺。

他又表示，警方已進行大量工作，亦有免費工具讓巿民使用，包括防騙易熱線18222，同增加人手；雖然去年有5萬多人使用相關工具，但他認為仍未足夠，期望「防騙視伏器」的下載次數增加，包括正與飲食集團商討，在餐紙或飲品套中加入宣傳更「入屋」。

蕭澤頤指出，詐騙案於過去幾年不斷上升是世界趨勢，警方去年9月到葡萄牙參與防騙峰會時，主辦單位估計全球過去一年，因騙案損失金額達一兆美金，很多執法部問都面對相同問題。

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責任編輯：蘇文軒