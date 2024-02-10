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【美斯失場】北京足協：沒有美斯參加比賽計劃　阿根廷中國行勢取消

社會 13:01 2024/02/10

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當代球王美斯。（資料圖片）

國際邁阿密周日（4日）在香港進行表演賽，阿根廷球王美斯報稱受傷沒有出場，3日後卻在日本神奇復出，事件引發不少香港和內地球迷。繼浙江杭州市體育局後，北京市足球運動協會亦發聲明回應球迷及網民的詢問，核實目前沒有舉辦美斯參加的相關比賽的計劃。

杭州市體育局2月9日晚間發布公告稱取消阿根廷足球隊於3月份來杭州進行友誼賽。公告稱，「鑒於目前眾所周知的原因，據向主管部門了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消該賽事舉辦，特告！」，北京市足協則於2月10日宣布，目前不會有美斯在北京參加比賽的計劃。

阿根廷足總早前宣布阿根廷國家男子足球隊將於今年3月赴華進行兩場友誼賽，先後在杭州奧體中心體育場對陣尼日利亞隊、在北京工人體育場對陣科特迪瓦隊。

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