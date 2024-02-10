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【交通意外】大埔吐露港公路發生多宗交通意外　多車相撞至少8傷

社會 15:52 2024/02/10

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(大埔人大埔谷 fb)

吐露港公路往大埔方向近鹿茵山莊對開，有多輛私家車相撞，其中一輛私家車翻側，初步8人受傷。運輸署表示，因交通意外，吐露港公路（來回方向）近大埔滘的部分行車線仍然封閉。駕駛者只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。

警方在下午3時07分接報，指往大埔方向近白鷺湖對開有私家車相撞，涉及最少3輛私家車，其中一車向右翻側，有嬰兒受傷，其中一名司機疑被困車內。意外造成最少11人受傷，包括一名嬰兒流鼻血；其中一人重傷、5人傷勢較重、餘下5人輕傷，送威爾斯親王醫院救治。

另外在相若時間，一輛電單車亦在中大對開的一段吐露港公路失事，司機受傷但清醒。同一路段另有2輛私家車及一輛電單車相撞，電單車被夾在中間，司機亦幸僅受輕傷。

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交通事故 鹿茵山莊 大埔 交通

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