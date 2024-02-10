【龍年大吉】電車公司改編賀年歌祝香港「人才到」　法藉掌舵人用廣東話拜年

▲ 電車公司今年香港電車特意改編賀年歌曲「財神到」，祝願香港「人才到」。(電車公司提供)

今天大年初一，與往常迎新歲一樣，今年香港電車活力依然，以「童心滿載，笑聲常來」為新年目標，推出形形色色的節慶搞作，恭祝市民「叮」財兩旺。碰巧的是，香港電車今年踏入一百二十周年。經過雙甲子後又回到甲辰龍年，因此今年香港電車特意改編賀年歌曲「財神到」為「人人到」，希望新一年有更多人乘搭電車，「人人到，人人到，叮叮即刻到」。

在片中，來自法國的電車公司董事總經理戴弘博 (Paul Tirvaudey) 更粉墨登場，與一眾員工瞓身落力演出。戴弘博亦入鄉隨俗，向財神祈福，及以廣東話向大家拜年，大唱賀年歌，並向員工派利是，祝願香港市面興旺繁盛，百業欣欣向榮！

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香港電車亦十分「應景」，因應社會希望迎來更多人才，特別將其中一句歌詞特意改為：「人才到，人才到，一起去創造」。事實上，香港電車作為全球最大型的雙層電車車隊，電車由組裝至檢查均於本地進行，全賴一眾車長及工匠團隊合作，車隊的日常運作才得以維持及傳承，因此長期歡迎人才加入，壯大車隊。

此外，今個新春，香港電車夥拍本地及海外創作單位，度身打造兩輛奪目繽紛的賀年電車，為港島增添色彩斑斕的「移動壁畫」，散佈歡欣喜悅的節日氣氛。電車分別出自法國塗鴉藝術家 Tim Marsh ，以及本地插畫專頁「All Things Bright & Beautiful」的手筆。兩輛電車分別以別開生面的塗鴉藝術，以及充滿童真的插畫繪畫電車車身，更迎合今年龍年主題，在車身畫「龍」點睛，寓意龍騰虎躍，魚躍龍門。這兩輛賀年電車現已於港島街頭行走，帶來別開生面的色彩，讓市民感受活力滿溢的龍年！

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