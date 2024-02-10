  • 16°C
香港時間 : 2024210日 (週六) 18:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【農曆新年】「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊　今晚8時開始【有直播link】

社會 17:35 2024/02/10

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」，將於今日(10日)初一晚8時開始花車巡遊，今年的活動主題為「龍騰香港賀新歲」，匯演當晚共9輛花車及29支表演團隊。直播連結

屆時巡遊隊伍將由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點。

根據旅發局介紹，表演隊伍包括菲律賓巴科洛德歡笑嘉年華，嘉年華源自菲律賓風景怡人的巴科洛德市，創立於20世紀80年代經濟困難時期，表演者穿上色彩斑斕的傳統服飾，掛上燦爛的笑臉面具，以歡樂舞積極迎接各種挑戰。

美國洛杉磯公羊隊啦啦隊，是代表美國「國家美式足球聯盟」洛杉磯公羊隊的官方啦啦隊，以熱情奔放的舞蹈和動感十足的律動為觀眾送上熱血沸騰的啦啦隊表演􏰀令全場氣氛高漲。

而網絡大熱的 Avantgardey來自日本大阪，創立於2022年2月，是由以 「泡泡舞」聞名的日本編舞家 Akane組成的全女子舞蹈團體􏰀，團名具有「前衛」的意思。最大特色就是充滿一致性的獨特東洋娃娃校服短髮造型，營造一種趣怪形象，並帶來富同步性和情緒豐富的表演。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

舞蹈 時裝服飾 香港文化中心 表演 文娛藝術 洛杉磯 日本 農曆新年 美國 大阪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

瘋狂瑜伽班｜瑜伽導師「幫手」拉筋　「咔」一聲監生壓斷腳　女子腿骨插穿肉當場慘叫【附8種情況即停拉筋】
瘋狂瑜伽班｜瑜伽導師「幫手」拉筋　「咔」一聲監生壓斷腳　女子腿骨插穿肉當場慘叫【附8種情況即停拉筋】
【美斯失場】Tatler將於3月公布門票退款一半詳情　披露「回水」5600萬後倒蝕4300萬
【美斯失場】Tatler將於3月公布門票退款一半詳情　披露「回水」5600萬後倒蝕4300萬
畢業馬拉松 | 港大同學會小學六年級生 15公里抵一條龍中學感受升中「成長禮」
畢業馬拉松 | 港大同學會小學六年級生 15公里抵一條龍中學感受升中「成長禮」
急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月10日 時間12:05）