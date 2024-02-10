【農曆新年】「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊　今晚8時開始【有直播link】

由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」，將於今日(10日)初一晚8時開始花車巡遊，今年的活動主題為「龍騰香港賀新歲」，匯演當晚共9輛花車及29支表演團隊。直播連結

屆時巡遊隊伍將由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點。

根據旅發局介紹，表演隊伍包括菲律賓巴科洛德歡笑嘉年華，嘉年華源自菲律賓風景怡人的巴科洛德市，創立於20世紀80年代經濟困難時期，表演者穿上色彩斑斕的傳統服飾，掛上燦爛的笑臉面具，以歡樂舞積極迎接各種挑戰。

美國洛杉磯公羊隊啦啦隊，是代表美國「國家美式足球聯盟」洛杉磯公羊隊的官方啦啦隊，以熱情奔放的舞蹈和動感十足的律動為觀眾送上熱血沸騰的啦啦隊表演􏰀令全場氣氛高漲。

而網絡大熱的 Avantgardey來自日本大阪，創立於2022年2月，是由以 「泡泡舞」聞名的日本編舞家 Akane組成的全女子舞蹈團體􏰀，團名具有「前衛」的意思。最大特色就是充滿一致性的獨特東洋娃娃校服短髮造型，營造一種趣怪形象，並帶來富同步性和情緒豐富的表演。

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