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【車公誕】劉業強為香港求得第15中籤　促政府樓市減辣勿放棄金融地產

社會 10:13 2024/02/11

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劉業強為香港求得第15中籤。

龍年伊始，今日（13日）是大年初二車公誕，早上7時，新界鄉議局主席劉業強按傳統，率領沙田鄉事委員會主席莫錦貴等，到車公廟為香港求籤祈福。劉業強最終為香港求得第15中籤。籤文曰「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，勸君留住待春臨。」解曰「家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂。」

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    • 劉業強今早求籤時，多次跌出多於1支籤，廟祝指示再三叩拜車公求籤，第5次求籤時，終求得第15中籤，是他連續第7年求得中籤。籤文提到「斧斤持以入山林，未得之時那處尋，損了良材失卻力，勸君留住待春臨」，解曰「家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂」。

    劉業強見記者時表示，過去一年本港經濟較差，樓市、股市均持續向下，相信籤文意思是大家都期待政府推出好政策。他認為香港仍有機會，正如春天會來臨，籲不要浪費時間及資源，要用精準政策經濟經濟、出好招，例如現時市場已無炒風，政府應全面撤樓市「辣招」，由市場決定樓價；並進一步減少股票印花稅，以重拾股市旺氣，爭取更多盛事在港舉辦，帶動消費力。

    他續稱，籤文提醒香港需尋找新方向，亦提到「斧斤持以入山林」，拿了斧頭進入山林，有很多樹可以斬，創科需時發展，房地產是香港最重要支柱，政府不能只搞創科、放棄金融和地產，政策要精準及時。  

    劉業強又指，反修例事件和疫情影響香港整體經濟，政府財政儲備損耗很大，期望政府盡快就基本法23條立法，令香港穩定下來，增投資者信心，相信政治和經濟會互相影響。

    而沙田鄉委會主席莫錦貴則為沙田求得第50上籤，提到「困甚離家歲月長，失群孤雁正思量，馬牛不及終須及，縱事無方卻有方」，解曰「先難後易，家宅安吉，自身平安，求財大吉」。

    華人廟宇委員會公布，公眾可於今日上午8時至下午6時到車公廟祈福，而今晚11時至明午6時車公廟亦會通宵開放。

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    責任編輯：梁薾心

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